Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский сервис кикшеринга и микромобильности представил операционные показатели за девять месяцев 2025 года.

Экспансия Whoosh в странах Латинской Америки позитивно оценивается экспертами сервиса. При этом, учитывая динамику финансовых и операционных показателей, а также снижение котировок, акции эмитента, по их мнению, в настоящее время оценены рынком справедливо.

