БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" и "Озон Фармацевтика".

"Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025 года можно оценивать как достаточно сильные, - отмечает аналитик Виталий Манжос. - Ждем, что результаты "Яндекса" в 2025-2026гг будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Отдельно отметим, что допэмиссии акций компании не будут ограничивать рост котировок в условиях развития бизнеса. Новые санкции ЕС против Яндекс Банка также не создадут препятствий. Переход бумаг в разряд дивидендных - позитивный долгосрочный фундаментальный фактор".

На взгляд эксперта, акции продовольственного ритейлера "ИКС 5" с низкой долговой нагрузкой представляют собой интересный актив. Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и существенные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов. Тем не менее в начале октября они просели вместе с рынком, что, по мнению Манжоса, создает возможность для покупки на средний и долгий сроки.

"Позиции "Т-Технологий" усилились после интеграции с Росбанком, - отмечает стратег БКС. - Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество. К тому же "Т-Технологии" продолжают приобретать интересные активы. Текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 4,7х - существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на 20% выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста у "Т-Технологий" это выглядит привлекательно".

В свою очередь, "Транснефть" остается устойчивой и рентабельной монополией, подчеркивается в материале. Финансовые результаты компании не страдают при спаде цен на нефть - ее выручка формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. Между тем, "Транснефть" выступает главным бенефициаром наметившейся среднесрочной тенденции к росту объемов добычи нефти в РФ.

"После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции "Транснефти" стали более доступными массовому инвестору, - напоминает Манжос. - Теперь эти акции можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Прогнозируем двузначную дивидендную доходность и за 2025 год. Сейчас акции "Транснефти" торгуются на 48% дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки на средний и на долгий сроки".

"Озон Фармацевтика" - лидирующий отечественный производитель фармацевтических препаратов с большим портфелем лекарственных средств, - пишет далее эксперт БКС. - Бизнес-стратегия компании основана на развитии имеющегося набора дженериков. Производитель занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и рецептурном сегменте, что означает достаточно высокую устойчивость бизнеса".

В настоящее время в портфеле "Озон Фармацевтики" присутствуют более 500 регистрационных удостоверений. Еще 248 препаратов находятся на разных стадиях разработки. Это создает предпосылки для устойчивого органического увеличения масштабов бизнеса в ближайшие годы, считает эксперт.

Недавно состоялось SPO акций фармкомпании, которое, по оценке аналитика, можно признать успешным. Цена размещения составила 42 руб. Сейчас бумаги торгуются на 18% дороже указанного уровня, а их доля в свободном обращении увеличилась до 14%, указывает Манжос. После проведения SPO акции "Озон Фармацевтики" были переведены в первый уровень листинга Мосбиржи.

