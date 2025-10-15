"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $260,3 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 15,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Акции JPMorgan подскочили в цене на 28,5% с начала текущего года, более чем в 2 раза опередив по темпам роста индекс S&P 500, и в настоящее время выглядят заметно переоцененными, торгуясь с существенной премией по мультипликаторам по отношению к аналогам, - отмечает аналитик. - Учитывая прогнозируемую довольно слабую динамику финпоказателей JPMorgan и сохраняющиеся серьезные экономические и другие риски, мы считаем текущий ценовой уровень бумаг банка неустойчивым и видим значительную вероятность коррекции".

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов.

