Рубль утром растет в паре с юанем, несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 15 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду; рубль растет, несмотря на снижение нефти, продолжает обновлять максимальные отметки с августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,032 руб. (-5,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,7 коп. ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов на старте сессии юань падал до 11,0245 рублей впервые с 12 августа.

Фундаментальных факторов, способствующих пробою нижней границы диапазона 11-11,5 рубля за юань, в настоящее время не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Юань во вторник, на наш взгляд, достиг цели коррекции, что может способствовать переходу китайской валюты к консолидации с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, - пишет эксперт. - При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать пробою нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань, выступающей ближайшей поддержкой. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

Денежно-кредитная политика (ДКП) в условиях наложения нескольких разовых временных проинфляционных факторов в первую очередь должна принимать во внимание их кумулятивное влияние на процесс снижения инфляционных ожиданий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Сроки и пространство для снижения ключевой ставки будут зависеть от того, каково будет общее влияние этих факторов на ожидания, отмечают аналитики Банка России.

Увеличение ставки НДС усложнит путь к целевому уровню инфляции в 2026 году, однако альтернативный способ поддержания бюджетных расходов потребовал бы от Банка России ужесточения денежно-кредитной политики, считают при этом аналитики ЦБ.

Правительство предложило поднять базовую ставку НДС с 1 января на 2 процентных пункта - до 22% с 20%. Планируемое повышение затронет 2/3 наблюдаемой Росстатом корзины и увеличит цены на 0,6-0,8 п.п. в декабре 2025 - январе 2026 гг., отмечается в бюллетене Центробанка.

"Это несколько затрудняет задачу достижения 4%-й инфляции в 2026 г. с учетом лагов, с которыми действует ДКП, и направления собранных дополнительных доходов на финансирование расходов", - подчеркивают аналитики ЦБ. Но если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и других налоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение ДКП, говорится в "Трендах".

Минфин РФ оценивает влияние на инфляцию предстоящего повышения НДС примерно в 1 п.п., говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

Нефть умеренно дешевеет утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $62,27 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,12%, до $58,62 за баррель.

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах.

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода по запасам нефти в США. Отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет министерства энергетики Штатов - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования Дня Колумба в США в понедельник.