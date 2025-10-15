.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром растет в паре с юанем, несмотря на дешевеющую нефть
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Ситуация в экономике РФ идет в русле макроэкономического прогноза ЦБ
Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. "На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости...
 
Рейтинг российских банков за сентябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года. В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,6%
Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World...
 
15 октября 2025 года 10:24

Рубль утром растет в паре с юанем, несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 15 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду; рубль растет, несмотря на снижение нефти, продолжает обновлять максимальные отметки с августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,032 руб. (-5,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,7 коп. ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов на старте сессии юань падал до 11,0245 рублей впервые с 12 августа.

Фундаментальных факторов, способствующих пробою нижней границы диапазона 11-11,5 рубля за юань, в настоящее время не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Юань во вторник, на наш взгляд, достиг цели коррекции, что может способствовать переходу китайской валюты к консолидации с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, - пишет эксперт. - При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать пробою нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань, выступающей ближайшей поддержкой. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня в верхнюю половину данного коридора".

Денежно-кредитная политика (ДКП) в условиях наложения нескольких разовых временных проинфляционных факторов в первую очередь должна принимать во внимание их кумулятивное влияние на процесс снижения инфляционных ожиданий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Сроки и пространство для снижения ключевой ставки будут зависеть от того, каково будет общее влияние этих факторов на ожидания, отмечают аналитики Банка России.

Увеличение ставки НДС усложнит путь к целевому уровню инфляции в 2026 году, однако альтернативный способ поддержания бюджетных расходов потребовал бы от Банка России ужесточения денежно-кредитной политики, считают при этом аналитики ЦБ.

Правительство предложило поднять базовую ставку НДС с 1 января на 2 процентных пункта - до 22% с 20%. Планируемое повышение затронет 2/3 наблюдаемой Росстатом корзины и увеличит цены на 0,6-0,8 п.п. в декабре 2025 - январе 2026 гг., отмечается в бюллетене Центробанка.

"Это несколько затрудняет задачу достижения 4%-й инфляции в 2026 г. с учетом лагов, с которыми действует ДКП, и направления собранных дополнительных доходов на финансирование расходов", - подчеркивают аналитики ЦБ. Но если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и других налоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение ДКП, говорится в "Трендах".

Минфин РФ оценивает влияние на инфляцию предстоящего повышения НДС примерно в 1 п.п., говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

Нефть умеренно дешевеет утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $62,27 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,12%, до $58,62 за баррель.

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах.

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода по запасам нефти в США. Отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет министерства энергетики Штатов - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования Дня Колумба в США в понедельник.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 октября 2025 года 19:00
"Финам" понизил рейтинг акций Sempra Energy до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Sempra Energy с "держать"до "продавать", сохранив прогнозную цену на уровне $76,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 16,2%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Рост котировок Sempra во многом обусловлен новостным фоном вокруг...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 18:31
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 1025 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 1025 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты считают, что ЮМГ...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 18:01
Существенных фундаментальных факторов для укрепления рубля в настоящее время нет - ПСБ
Существенных фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления национальной валюты по отношению к доллару и юаню в настоящее время нет, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. Рублю в сложившихся условиях удалось установить максимумы с августа, констатирует эксперт. Однако, на его взгляд, в...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:39
Прогнозная цена акций ИВА - 205 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций ПАО "ИВА" составляет 205 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Компания объявила о планах занять 20-25% рынка корпоративных почтовых серверов к 2028 году благодаря своей почтово-календарной системе IVA...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:19
Freedom Finance Global пока не рекомендует к покупкам бумаги компаний стройсектора РФ
Freedom Finance Global в настоящее время не рекомендует к покупкам бумаги компаний российского строительного сектора, говорится в комментарии аналитика Владимира Чернова. Эксперт считает, что давление на строительную отрасль в РФ сохранится, пока не восстановится доступность ипотеки и не снизится...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:55
"Финам" повысил прогнозную цену бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $115,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $115,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова. "Бумаги с начала...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:30
Акции НОВАТЭКа - ставка на "Арктик СПГ 2" - ПСБ
Акции "НОВАТЭКа" можно держать со ставкой на "Арктик СПГ 2", считают аналитики банка ПСБ. "Опубликованные результаты эмитента за третий квартал и 9М25 оцениваем сдержанно, в основном сказался сезонный фактор ремонтных работ в Усть-Луге. Полагаем, что в 4К25 это будет устранено, соответственно,...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:10
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6580-6710п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6580-6710 пунктов в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный, при этом вероятность повышенной волатильности сохраняется, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "S&P 500 консолидируется после пятничной...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз ослабления рубля до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань на горизонте до конца 2025г
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз на ослабление курсов пар доллар/рубль и юань/рубль до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань соответственно на горизонте до конца текущего года, сообщается в комментарии главного экономиста брокера Софьи Донец. "Очередной виток укрепления в целом стал неожиданностью....    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:30
Рубль днем растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с начала августа
Москва. 15 октября. Китайский юань продолжает активно дешеветь на Московской бирже днем в среду. Рубль уверенно растет, обновляя максимумы с начала августа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,004 руб., что на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал ниже 11 руб. впервые с 7 августа.    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:26
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский сервис кикшеринга и микромобильности представил операционные показатели за девять месяцев 2025 года. Экспансия Whoosh в странах Латинской Америки позитивно...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:01
"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Biotech ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Biotech ETF с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне HKD 86,8, что соответствует потенциалу роста на 19,2%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "За период с начала текущего года индексный фонд с привязкой к китайскому...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 14:36
Вероятно всего одно понижение ставки ЦБ РФ до конца 2025 года - Freedom Finance Global
Вероятно всего одно понижение ключевой ставки ЦБ РФ до конца 2025 года, и оно состоится, скорее всего, на октябрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В вышедшем накануне октябрьском бюллетене ЦБ РФ "О чем говорят тренды" сообщается, что, по мнению...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 14:15
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" и "Озон Фармацевтика". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Совкомбанка с целью 9,985 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 9,985 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,63%, стоп-приказ: 13,982 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд экспертов, банк...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.