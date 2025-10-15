Акции НОВАТЭКа не представляют интереса для инвестирования на данный момент - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции "НОВАТЭКа" не представляют интереса для инвестирования на данный момент, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"НОВАТЭК" опубликовал предварительные производственные показатели за 3-й квартал 2025 года:

- объем добычи углеводородов - 161,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (-3,7% кв/кв, -1,2% г/г);

- продажи газа - 16,3 млрд кубометров (-9,4% кв/кв, -3,1% г/г);

- продажи жидких углеводородов - 4,5 млн тонн (-4,3% кв/кв, +13,2% г/г).

"Результаты вышли слабыми, в том числе из-за ремонтных работ на заводе по переработке конденсата в Усть-Луге, - указывают эксперты. - Отметим, что "НОВАТЭК" перестал публиковать квартальные финансовые результаты. В финансовой отчетности за 2-е полугодие негатив от 3-го квартала, вероятно, будет сглажен - мы ожидаем более позитивных производственных результатов за 4-й квартал".

Акции компании в среду растут на 2,2%, текущая котировка - 1056 рублей. Ожидаемая дивидендная доходность по расчетам экспертов телеграм-канала составляет 5,9%. Они полагают, что акции по-прежнему не представляют интереса для инвестирования по текущим ценам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.