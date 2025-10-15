Доходность нового выпуска бондов ЮГК снизится до 8% в течение месяца после размещения - "БКС МИ"

Доходность нового выпуска 2-летних облигаций "Южуралзолота" (ЮГК) серии 001P-05 снизится до 8% в течение месяца после размещения, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Антон Куликов.

ЮГК планирует 16 октября собрать заявки на долларовые облигации серии 001P-05 с расчетами в рублях с индикативным ежемесячным купоном не более 8,75% годовых. Это соответствует доходности 9,1% с учетом реинвестирования купонов (аналог капитализации процентов по депозитам). Облигации размещаются и будут обращаться на Московской бирже, отмечается в комментарии аналитика.

"Доходности облигаций в долларах США и евро одних из самых надежных эмитентов на Мосбирже с рейтингом AA, как у ГТЛК и "Акрона", составляют около 7,5-8% на сроке 1-3 года и с дюрацией около 1,8 года, - указывает Куликов. - Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до 8,0%, то есть опустится на уровня 1,5-летнего собственного выпуска, а также уровня ГТЛК".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.