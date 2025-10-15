Курс рубля в моменте может уйти к 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль в моменте может уходить в сторону 11 рублей за юань на фоне все еще низкого спроса на российском валютном рынке, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Снизившиеся цены на нефть и геополитические новости в текущих условиях не оказывают заметное влияние на национальную валюту, отмечают эксперты в комментарии.

Также они обращают внимание, что риски повторного ухода котировок нефти марки Brent ниже $62 за баррель в целом пока сохраняются.

