Ближайшая цель снижения индекса Мосбиржи - 2500п - "БКС МИ"

Ближайшей целью текущего снижения индекса Мосбиржи может быть уровень 2500 пунктов, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи складывается неблагоприятная, а катализаторы, которые могли бы развернуть российский рынок акций вверх, все долгосрочные. Ближайшая цель составляет 2500 пунктов. Считаем, что сейчас бенчмарк перепродан, но негативные настроения инвесторов могут продолжить давить на рынок", - отмечает эксперт.

