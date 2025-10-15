Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" на фоне предварительных операционных результатов компании за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков.

"НОВАТЭК" опубликовал предварительные операционные результаты за 3К25: добыча газа снизилась на 2,2% г/г до 20,13 млрд м3, в то время как жидких углеводородов - увеличилась на 3,0% г/г до 3,52 млн тонн. Реализация газа, в том числе СПГ, упала на 3,1% г/г до 16,3 млрд м3, но продажи ЖУВ поднялись на 13,2% г/г до 4,5 млн тонн.

"Уменьшение добычи и реализации газа в сравнении с 3К24, вероятнее всего, связано с летними ремонтами на заводе "Ямал СПГ", - считает аналитик Алексей Кокин. - Что касается добычи и продажи ЖУВ, в обоих случаях в 3К25 зафиксирован более быстрый рост в годовом сопоставлении, чем в 1П25. В результате за 9М25 реализация ЖУВ увеличилась на 12,3% г/г до 13,7 млн т. Эта динамика, возможно, отчасти компенсирует негативное влияние уменьшения переработки конденсата на чистую прибыль".

На взгляд эксперта, накопление запасов газа типично для третьего квартала: производители готовятся к высокому зимнему спросу. Кокин ожидает, что старт работы "Арктик СПГ 2" отразится в общих показателях добычи и продажи газа "НОВАТЭКа", начиная с операционной и финансовой отчетности за 2025 год.

