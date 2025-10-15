Индексы S&P 500 и Nasdaq по итогам торгов во вторник снизились, Dow Jones вырос. Фондовые индексы стран АТР растут в среду. Цены на нефть умеренно снижаются в среду утром, Brent торгуется у $62,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq снизились, тогда как Dow Jones увеличился.

Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла укрепило инвесторов во мнении, что по итогам октябрьского заседания базовая процентная ставка будет снижена.

"Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи, - сказал он в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). - Однако данные, доступные до шатдауна, показывают, что рост экономической активности может идти по несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось".

Негативным фактором для рынка стало усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая после того, как обе страны начали вводить новые портовые сборы, пишет Trading Economics. Кроме того, Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean.

Между тем крупные банки открыли очередной сезон отчетностей.

Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 9,4%, чистый процентный доход - на 2%. Оба показателя превысили средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet. Цена акций банка подскочила более чем на 7%.

Котировки акций Citigroup Inc. (SPB: C) выросли на 3,9%. Банк в минувшем квартале нарастил чистую прибыль на 15,9% при росте выручки на 9,3%, что превзошло оценки экспертов.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в июле-сентябре повысил чистую прибыль на 12%, выручку - на 9%, что также оказалось лучше ожиданий рынка. Однако резервы на покрытие безнадежных кредитов ($3,4 млрд) превзошли предположения аналитиков. В результате бумаги банка подешевели на 1,9%.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале на 39%, выручку - на 20%. Несмотря на то, что финансовые показатели превысили прогнозы, цена акций банка опустилась на 2%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 4,3%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 3,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,6%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) завершили сессию практически на уровне предыдущего дня.

Стоимость Johnson & Johnson (SPB: JNJ) также почти не изменилась. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья в июле-сентябре нарастил чистую прибыль практически вдвое (на 91%), улучшил прогноз выручки на весь 2025 год. Также J&J объявила о намерении выделить ортопедическое подразделение.

Цена бумаг Domino''s Pizza поднялась на 3,9%. Выручка сети пиццерий за третий финквартал, который завершился 7 сентября, оказалась лучше консенсус-прогноза.

Котировки акций BlackRock (SPB: BLK) увеличились на 3,4%. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшей инвесткомпании в мире по объему активов под управлением в третьем квартале оказались лучше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 202,88 пункта (на 0,44%) и достиг 46270,46 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 10,41 пункта (на 0,16%) - до 6644,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 172,91 пункта (на 0,76%) и завершил сессию на отметке 22521,7 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличилось на 1,7%.

Объем промышленного производства в Японии в сентябре сократился на 1,5% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Это максимальные темпы снижения с ноября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,2%, по данным Trading Economics.

Лидерами подъема выступают акции маркетплейса Mercari Inc. и ритейлера Aeon Co., подорожавшие на 13,8% и 8,5% соответственно.

Бумаги других крупных представителей розничной торговли Seven & I Holdings и Fast Retailing повысились на 1% и 2,1% соответственно.

Существенно выросли котировки бумаг технологических компаний, включая Lasertec (+7,3%), Screen Holding (+5,7%), Softbank Group (+5,4%), Renesas Electronics (+4,9%), Advantest (+2,2%), Tokyo Electron (+2,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, по данным статуправления. Дефляция была зафиксирована по итогам второго месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен на 0,1%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце снизились на 2,3%. Падение было зафиксировано по итогам 36-го месяца подряд. Динамика совпала с прогнозами экспертов.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее сильно выросли котировки акций сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,7%), автопроизводителя Geely (+4,3%), производителя игрушек Pop Mart International Group (+4,3%), сети ресторанов Haidilao International (+4,1%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi (SPB: 1810) увеличилась на 1,6%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,3% и 1,4% соответственно, страховщика China Life Insurance - на 3,6%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,2% и 1,6% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК вырос на 2,5%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 3,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%, авиаперевозчика Korean Air Lines и производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,8%.

Нефть умеренно дешевеет утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,27 за баррель, что на $0,12 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на $0,93 (1,5%), до $62,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,07 (0,12%), до $58,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,79 (1,3%), до $58,7 за баррель.

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах.

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тыс. б/с с 698 тыс. б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода по запасам нефти в США. Отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет министерства энергетики Штатов - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования Дня Колумба в США в понедельник.