Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Денежно-кредитная политика (ДКП) в условиях наложения нескольких разовых временных проинфляционных факторов в первую очередь должна принимать во внимание их кумулятивное влияние на процесс снижения инфляционных ожиданий, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Сроки и пространство для снижения ключевой ставки будут зависеть от того, каково будет общее влияние этих факторов на ожидания, отмечают аналитики Банка России.

"По мере продолжения снижения опасений граждан и бизнеса относительно будущей инфляции и последовательного замедления устойчивых компонентов роста цен пространство для снижения жесткости ДКП будет увеличиваться", - подчеркивают эксперты.

Баланс разовых факторов, по их мнению, становится проинфляционным - в части цен на топливо и, вероятно, цен на фрукты и овощи, которые могут компенсировать значительное удешевление летом более активным сезонным удорожанием осенью, говорится в документе. "Это означает, что текущий рост цен может временно оказаться выше, чем рост устойчивых компонентов цен. На это нужно делать поправку при оценке устойчивого инфляционного давления и при проведении ДКП", - отмечают аналитики ЦБ.

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что Россия не желает прекращать конфликт на Украине. "У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал Трамп. По его мнению, РФ при желании могла бы быстро завершить кризис.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп сказал, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент добавил, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил на встрече с премьером Украины Юлией Свириденко, что европейским странам нужно усилить меры против РФ, а также против стран, приобретающих российскую нефть. "Он подчеркнул необходимость для европейских союзников нарастить кампанию давления не только против России, но и против любой страны, которая финансирует российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Бессент также напомнил о приверженности США задаче работать с партнерами по G7 для существенного роста давления на Россию", - отмечается в документе. Кроме того, Бессент заверил в том, что США продолжат поддерживать Киев и добиваться устойчивого мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать нефть у России и утверждал, что снижение ее рыночной стоимости якобы остановит украинский конфликт.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq снизились, тогда как Dow Jones увеличился. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла укрепило инвесторов во мнении, что по итогам октябрьского заседания базовая процентная ставка будет снижена.

"Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи, - сказал Пауэлл в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). - Однако данные, доступные до шатдауна, показывают, что рост экономической активности может идти по несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось".

Негативным фактором для американского рынка акций стало усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая после того, как обе страны начали вводить новые портовые сборы, пишет Trading Economics. Кроме того, Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно растут. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличилось на 1,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК вырос на 2,5%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

В свою очередь мировые цены на нефть слегка подрастают утром в среду после падения накануне на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,43 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты опустились в цене на 1,5%, до $62,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,14%, до $58,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,3%, до $58,7 за баррель.

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тыс. б/с с 698 тыс. б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,223 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,485 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 октября снизился всего на 0,05% и составил 116,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 1159,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,55%), "РЖД-28" (+0,48%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-1,09%), "РЖД-001Р-21R" (-0,96%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,72%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-10 объемом 1,5 млрд рублей. По займу выплачиваются ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ежедневное значение ключевой ставки Банка России с фиксацией на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2% годовых. По выпуску также предусмотрена амортизационная структура погашения.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) зафиксировали объем размещения 7-летних облигаций серии 001Р-18R с амортизацией номинала в размере 23,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 15 млрд рублей" прошел 14 октября. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 125 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "Центр компьютерных технологий "Векус" (ЦКТ "Векус") 17 октября начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых, объявлена оферта через полтора года. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6). Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "ВИС финанс" 23 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом не более 2,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 425 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 6% от номинала будет погашено в даты окончания 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 64% от номинала - в дату завершения 36-го купона. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Сбербанк (MOEX: SBER) увеличил объем программы облигаций, зарегистрированной в октябре 2015 года, с 1,7 трлн рублей до 3 трлн рублей. Срок действия программы продлен с 10 лет до бессрочного. Банк также уточнил виды выплачиваемых доходов по облигациям в рамках программы и добавил возможность размещения облигаций с переменным купоном. Соответствующие изменения в программу и проспект бумаг 13 октября внесла Мосбиржа.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" допустило технические дефолты при выплате очередных частей амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P. Размер частичного погашения номинальной стоимости облигаций каждой серии составляет 6 млн рублей. Компания выплатила в срок по 500 тыс. рублей по каждой серии. Таким образом, размер неисполненных обязательств составляет по 5,5 млн рублей по каждому выпуску. Причиной неисполнения обязательств является недостаток средств на расчетном счете эмитента в связи с непоступлением денежных средств от контрагентов. Компания планирует выплатить амортизационные части не позднее 27 октября 2025 года (даты окончания техдефолта).