Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду в диапазоне 2500-2600п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду в широком диапазоне 2500-2600 пунктов, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"День, на наш взгляд, обещает быть весьма волатильным. В фокусе снова находятся геополитика и еженедельная статистика по инфляции. Мы ставим широкий диапазон по индексу Мосбиржи: 2500-2600 пунктов. Искать идеи на таком рынке по-прежнему сложно, но просадки можно использовать под покупки на долгосрок фундаментально сильных бумаг с потенциалом дальнейшего роста, таких как МКПАО "Яндекс", Сбербанк, "Транснефть", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", МКПАО "Хэдхантер", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.