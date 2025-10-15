Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- потребительская и производственная инфляция Китая в сентябре;

- промышленное производство еврозоны в августе;

- индекс потребительских цен США в сентябре;

- Российская энергетическая неделя;

- ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка;

- квартальные результаты ASML Holding NV, Bank of America Corp., Morgan Stanley и Abbott Laboratories.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.