.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Ситуация в экономике РФ идет в русле макроэкономического прогноза ЦБ
Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. "На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости...
 
Рейтинг российских банков за сентябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года. В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,6%
Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World...
 
15 октября 2025 года 09:21

Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- потребительская и производственная инфляция Китая в сентябре;

- промышленное производство еврозоны в августе;

- индекс потребительских цен США в сентябре;

- Российская энергетическая неделя;

- ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка;

- квартальные результаты ASML Holding NV, Bank of America Corp., Morgan Stanley и Abbott Laboratories.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-РЫНКИ-АНОНС


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 октября 2025 года 19:00
"Финам" понизил рейтинг акций Sempra Energy до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Sempra Energy с "держать"до "продавать", сохранив прогнозную цену на уровне $76,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 16,2%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Рост котировок Sempra во многом обусловлен новостным фоном вокруг...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 18:31
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 1025 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 1025 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты считают, что ЮМГ...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 18:01
Существенных фундаментальных факторов для укрепления рубля в настоящее время нет - ПСБ
Существенных фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления национальной валюты по отношению к доллару и юаню в настоящее время нет, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. Рублю в сложившихся условиях удалось установить максимумы с августа, констатирует эксперт. Однако, на его взгляд, в...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:39
Прогнозная цена акций ИВА - 205 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций ПАО "ИВА" составляет 205 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Компания объявила о планах занять 20-25% рынка корпоративных почтовых серверов к 2028 году благодаря своей почтово-календарной системе IVA...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:19
Freedom Finance Global пока не рекомендует к покупкам бумаги компаний стройсектора РФ
Freedom Finance Global в настоящее время не рекомендует к покупкам бумаги компаний российского строительного сектора, говорится в комментарии аналитика Владимира Чернова. Эксперт считает, что давление на строительную отрасль в РФ сохранится, пока не восстановится доступность ипотеки и не снизится...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:55
"Финам" повысил прогнозную цену бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $115,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $115,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова. "Бумаги с начала...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:30
Акции НОВАТЭКа - ставка на "Арктик СПГ 2" - ПСБ
Акции "НОВАТЭКа" можно держать со ставкой на "Арктик СПГ 2", считают аналитики банка ПСБ. "Опубликованные результаты эмитента за третий квартал и 9М25 оцениваем сдержанно, в основном сказался сезонный фактор ремонтных работ в Усть-Луге. Полагаем, что в 4К25 это будет устранено, соответственно,...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:10
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6580-6710п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6580-6710 пунктов в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный, при этом вероятность повышенной волатильности сохраняется, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "S&P 500 консолидируется после пятничной...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:50
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз ослабления рубля до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань на горизонте до конца 2025г
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз на ослабление курсов пар доллар/рубль и юань/рубль до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань соответственно на горизонте до конца текущего года, сообщается в комментарии главного экономиста брокера Софьи Донец. "Очередной виток укрепления в целом стал неожиданностью....    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:30
Рубль днем растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с начала августа
Москва. 15 октября. Китайский юань продолжает активно дешеветь на Московской бирже днем в среду. Рубль уверенно растет, обновляя максимумы с начала августа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,004 руб., что на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал ниже 11 руб. впервые с 7 августа.    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:26
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский сервис кикшеринга и микромобильности представил операционные показатели за девять месяцев 2025 года. Экспансия Whoosh в странах Латинской Америки позитивно...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:01
"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Biotech ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Biotech ETF с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне HKD 86,8, что соответствует потенциалу роста на 19,2%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "За период с начала текущего года индексный фонд с привязкой к китайскому...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 14:36
Вероятно всего одно понижение ставки ЦБ РФ до конца 2025 года - Freedom Finance Global
Вероятно всего одно понижение ключевой ставки ЦБ РФ до конца 2025 года, и оно состоится, скорее всего, на октябрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В вышедшем накануне октябрьском бюллетене ЦБ РФ "О чем говорят тренды" сообщается, что, по мнению...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 14:15
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" и "Озон Фармацевтика". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Совкомбанка с целью 9,985 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 9,985 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,63%, стоп-приказ: 13,982 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд экспертов, банк...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.