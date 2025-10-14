Участие в размещении бондов ЮГК интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 8,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 2-летних облигаций "Южуралзолота" (ЮГК) серии 001P-05 интересно даже при снижении первоначального ориентира по купону до 8,5% (YTM 8,84%), считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"Южуралзолото" на 16 октября планирует сбор заявок на размещение 2-летних валютных облигаций серии 001P-05 объемом не менее $50 млн. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 8,75% (YTM - 9,11%). Номинал - $100. Расчеты по выпуску будут осуществляться по официальному курсу Банка России. Дата размещения - 20 октября.

"За последнюю неделю на вторичном рынке доходность выпуска ЮГК 001P-04 с дюрацией 1,3 года достигала 9,2%, однако впоследствии вернулась к своим справедливым уровням в пределах 8,7%, что также является верхней границей для долларовых бумаг с рейтингом АА, - отмечают аналитики. - С учетом дюрации 1,8 лет по новому выпуску бумага интересна даже при снижении купона до 8,50% (YTM 8,84%) - остается небольшая премия к рыночным уровням".

