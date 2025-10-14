"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций X5 до 3300 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3650 руб. до 3300 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

Потенциал роста составляет 38% на горизонте 12 месяцев. Полная доходность с учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев составляет 54%.

В конце сентября крупнейший российский продовольственный ритейлер объявил о снижении прогноза рентабельности по скорректированной EBITDA до 5,8-6% на 2025 год. Кроме того, менеджмент "ИКС 5" повысил прогноз ожидаемых капитальных затрат до 5,5% (по сравнению с прошлым прогнозом в 5%), что будет оказывать давление на свободный денежный поток ритейлера в этом году, отмечает эксперт.

По оценкам "Т-Инвестиций", X5 торгуется на уровне мультипликатора EV/EBITDA 2025 года 3,3x, что значительно ниже среднего исторического уровня, а также на 10% ниже по сравнению с основным конкурентом - компанией "Магнит".

"На наш взгляд, такой дисконт X5 против "Магнита" с учетом прозрачной дивидендной политики и активной коммуникации с рынком фундаментально не обоснован, - указывает Самуйлов. - Несмотря на снижение прогнозов менеджмента, мы сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг "ИКС 5", однако снижаем целевую цену до 3300 рублей (потенциал роста +38%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.