"Финам" понизил рейтинг акций iShares Global Clean Energy ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций iShares Global Clean Energy ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $16,72 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Менее чем за полтора месяца с момента нашей публикации от 4 сентября ETF прибавил 15%, а с начала года - почти 45%. Сильная динамика была связана с низкой базой и тем фактом, что приход администрации Дональда Трампа, несмотря на опасения инвесторов, не так сильно замедлил развитие ВИЭ в Штатах, - пишет эксперт. - В то же время после сильного роста фонда с начала года мультипликаторы входящих в него компаний уже смотрятся нейтрально, а неопределенности в кейсе добавляет непредсказуемая политика Трампа в отношении возобновляемой энергетики и торговые войны. На этом фоне мы считаем, что текущая волна роста создает неплохую возможность для фиксации прибыли".

iShares Global Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в акции все более набирающей популярность альтернативной энергетики. Фонд охватывает преимущественно солнечную, ветряную, водородную, геотермальную и биотопливную энергетику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.