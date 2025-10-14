Рубль днем растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с августа даже при сильном падении нефти

Москва. 14 октября. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем во вторник; рубль продолжает уверенно расти, обновляя максимумы с августа даже при сильной негативной динамике на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1035 руб., что на 7,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 11,061 руб. впервые с 14 августа.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал на 51 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,86 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 82 копейки, до 92,25 руб./EUR1.

По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, 14 октября валютная пара USD/RUB торгуется на межбанковском рынке в районе 80 руб./$1, что является минимальным уровнем с конца августа. Очередная волна усиления курса рубля наблюдается с конца сентября. С начала этого месяца пара USD/RUB снизилась на 3,4%, а относительно ценовых максимумов сентября (85,9 руб./$1) курс рубля укрепился на 6,8%.

"Интересно, что происходит это тогда, когда объемы продажи валюты экспортерами сейчас упали до многолетних минимумов. Подспорьем для курса рубля является то, что россияне продолжают возвращать свою валюту из иностранных банков во внутренний контур. С марта россияне вернули из-за границы 188 млрд руб., или более $2 млрд. Вполне вероятно эта тенденция сохраняется и в сентябре-октябре. При этом физические и юридические лица внутри страны демонстрировали низкий спрос на валюту ввиду высоких реальных ставок по рублям. Таким образом укрепление рубля во второй половине сентября и в первой половине октября может быть связано с переоценкой рынком траектории снижения ключевой ставки после сентябрьского заседания ЦБ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

По словам эксперта, сохраняется слабый инвестиционный спрос на валюту, который раньше "уходил" на покупку валютных облигаций.

"Не забываем, что введенный ранее режим контроля за движением капитала и барьеры по выводу капитала за рубеж сдерживают утечку валюты, повышая спрос на рубль. Постепенно растущие объемы расчетов за экспорт и импорт в рублях также снижают спрос на валюту внутри страны, что благоприятно влияет на курс рубля. В такой ситуации мы полагаем, что до конца октября курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 80-84 руб. ", - отмечает Потавин.

Цены на нефть падают днем во вторник на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,13 за баррель, что на 1,86% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,98%, до $58,31 за баррель.

Обе марки в ходе торгов обновили минимумы за пять месяцев после того, как власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с этими подразделениями.

Минторг во вторник также заявил, что может принять новые меры в ответ на ограничения, вводимые США в отношении морской отрасли страны.

Инвесторы надеялись на улучшение отношений двух стран после смягчения риторики американского президента Дональда Трампа на выходных.

Тем временем Международное энергетическое агентства (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Оценка роста предложения в этом году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с.

Банк России во вторник, 14 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,692 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 7 октября, ЦБ разместил 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 542,327 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых.