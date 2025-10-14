"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Toyota с прогнозной ценой JPY2989

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Toyota Motor Co. с прогнозной стоимостью 2989 иен (JPY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 0,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Акции эмитента на протяжении долгого времени демонстрировали устойчивый рост, отражая мощные фундаментальные показатели и доверие инвесторов. Тем не менее в 2024-2025 гг. глобальные макроэкономические и геополитические факторы наложили значительный отпечаток: на пике 2024 года бумаги компании достигли рекордных высот, а затем в моменте скорректировались на 35% ниже максимума. Сейчас потенциала нет, но бумага будет интересна на коррекции", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.