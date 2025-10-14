"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций НОВАТЭКа на уровне 1824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Представленные предварительные производственные результаты эмитента за III квартал и первые девять месяцев 2025 года можно оценить как нейтральные - динамика добычи и продаж остается стабильной, без существенных отклонений от ожиданий рынка, констатируют эксперты.

При этом, по их мнению, важно отметить, что несмотря на продолжительное снижение котировок, потенциал в бумаге по-прежнему есть.

"Рынок пока не закладывает в оценку компании эффект от начала отгрузок с проекта "Арктик СПГ 2", а именно он способен стать одним из ключевых драйверов роста в ближайшие кварталы. Уже сейчас все больше танкеров с газом этого проекта направляются в Китай, а правительство объявило о планах увеличения поставок СПГ по проектам "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", - указывают аналитики. - Также компания продолжает демонстрировать устойчивость бизнеса, поддерживает сильную дивидендную политику и остается одной из наиболее надежных в секторе. Потенциал роста цены акций сохраняется, особенно на фоне разворачивающихся экспортных перспектив".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.