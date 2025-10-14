.
14 октября 2025 года 16:29
Акции НМТП по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, учитывая прогнозные финансовые показатели компании и дивидендную доходность, а также ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Снижение грузооборота морских портов подтверждает замедление деловой активности в России, дополняя данные о снижении грузооборота и объема погрузки на сети РЖД. Исходя из этих данных, эксперты сервиса отмечают в обзоре, что замедление деловой активности в России продолжается. Это может способствовать снижению инфляции и дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики ЦБ РФ на ближайших заседаниях. Также аналитики отмечают динамику портовых активов, принадлежащих НМТП. За девять месяцев 2025 года грузооборот порта Новороссийск снизился на 1,3% (до 124,2 млн тонн), а грузооборот порта Приморск увеличился на 2,3% (до 47,2 млн тонн). Таким образом, грузооборот указанных портовых активов НМТП демонстрирует динамику немного лучше ожиданий аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, размер дивидендов НМТП за 2025 год может составить 0,96 рубля на одну акцию (текущая дивидендная доходность 11,9%). Учитывая прогнозные финансовые показатели компании и дивидендную доходность, а также ожидаемое снижение ключевой ставки, аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают, что акции НМТП являются привлекательными для долгосрочных инвесторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
