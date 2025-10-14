S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6540-6670п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6540-6670 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как негативный при повышенной волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

"S&P 500 отскочил в понедельник после пятничной распродажи. Восходящее движение застопорилось около 20-дневной скользящей. Индикатор RSI сбалансирован, но краткосрочные риски смещены в сторону продолжения коррекции. 50-дневная скользящая средняя может оказать локальную поддержку (6540 пунктов), - указывает эксперт инвесткомпании. - Другой сильной зоной поддержки может стать диапазон 6350-6400 пунктов. Просадку следует воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда до тех пор, пока бенчмарк удерживается выше 200-дневной скользящей средней (6050 пунктов)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.