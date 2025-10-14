"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент представил предварительные операционные результаты за первые девять месяцев 2025 года.

"МГКЛ продолжает уверенно наращивать показатели, демонстрируя значительный рост выручки и укрепление ключевых бизнес-направлений. По итогам девяти месяцев доходы уже превысили целевой уровень, заложенный в бизнес-план на весь 2025 год. Да, в сентябре темпы роста немного замедлились, однако на итоговые годовые результаты это не повлияет, - пишут эксперты. - Компания, по нашим оценкам, завершит год лучше ожиданий. Потенциал в росте цены акций сохраняется, а реализуемая стратегия продолжает приносить устойчивый результат".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.