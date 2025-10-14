Пауза в росте добычи нефти может наступить при просадке цены Brent ниже $60/барр. - УК "Первая"

Пауза в росте добычи нефти может наступить при просадке цены Brent ниже $60 за баррель, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"Во вторник декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures перешли в резкое падение и торгуются на отметке $61,95 за барр., - отмечает эксперт в комментарии . - Падению котировок способствуют опасения по поводу сокращения мирового спроса на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем".

Эксперт напоминает, что в начале прошлой недели поддержку нефтяным ценам оказало решение стран ОПЕК+ о более умеренном, чем ожидалось ранее, увеличении добычи в ноябре на 137 тыс. барр. в сутки. Ранее сообщалось, что альянс может нарастить производство на 500 тыс. барр. в сутки.

"Однако опасения по поводу профицита нефти сохраняются, - считает Алексеев. - По последним сообщениям, ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн барр. в сутки, на 2026 год - на уровне 1,38 млн барр. в сутки. По нашим оценкам, пауза в росте добычи может наступить при просадке цены ниже $60 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.