Акции МГКЛ могут вырасти на 5-8% до конца 2025г - Freedom Finance Global

Акции "МГКЛ" ("Мосгорломбард") могут вырасти на 5-8% до конца текущего года, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Холдинг "МГКЛ" сообщил предварительные операционные итоги за январь - сентябрь 2025 года. По оценке компании, выручка за девять месяцев может достигнуть 18,3 млрд рублей. Это в 3,2 раза больше, чем годом ранее, и уже более чем вдвое выше всей выручки за 2024 год.

"МГКЛ" улучшает оборачиваемость и маржу на фоне резкого роста выручки, - пишет Чернов. - Для стоимости акций холдинга сейчас важнее всего, как быстро компания подтвердит сильные операционные результаты в отчетности по МСФО и покажет устойчивость маржи. Чистая маржа при росте расходов на сеть и ИТ способна закрепиться на уровне 5-7%, это соответствует прибыл и 0,9-1,2 млрд рублей".

По мнению аналитика, до конца 2025 года бумаги могут прибавить в стоимости порядка 5-8%, если рост выручки сохранится, а прибыльность останется на уровне второго и третьего кварталов. На горизонте года потенциал будет выше, примерно 16,5%, считает эксперт инвесткомпании. Целевой уровень на горизонте 12 месяцев - 2,9 рублей за акцию.

