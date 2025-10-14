Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ может быть сохранена на уровне 17% - УК "Первая"

Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ РФ может быть сохранена на уровне 17% годовых, если в статистике и новостном фоне не появятся признаки дезинфляции, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Натальи Ващелюк.

Эксперт обращает внимание на недельную инфляцию в период с 30 сентября по 6 октября, которая составила 0,23%, что эквивалентно 14% в пересчете на год после верхнеуровневой коррекции на сезонность. По мнению Ващелюк, недельные данные отражают лишь небольшую часть инфляционной картины, поэтому в фокусе внимания публикация итоговых данных по инфляции в сентябре и результатов их анализа Банком России.

"Вербальные интервенции Банка России, как представляется, продолжают все более недвусмысленно свидетельствовать о высокой готовности регулятора снизить ключевую ставку до конца года при отсутствии значимых стоп-факторов в макростатистике и геополитике, - пишет аналитик. - При этом снижение ключевой ставки нельзя исключать из рассмотрения даже в октябре. Умеренный шаг (на 50-100 б.п.) может быть сделан, например, в том случае, если для регулятора более важны дезинфляционные оценки бюджета на 2026 год и более быстрое, чем ожидалось, закрытие положительного разрыва выпуска".

До заседания 24 октября будет опубликовано много данных, которые могут повлиять на решение Банка России. Особый интерес, на взгляд Ващелюк, представляет статистика по инфляционным ожиданиям (с точки зрения влияния на них новостного фона по бюджету, инфляции и геополитике), кредитованию, индикатору бизнес-климата, недельной и месячной инфляции.

В базовом сценарии эксперт ожидает, что ключевая ставка на ближайшем заседании будет сохранена на уровне 17%, если в статистике и новостном фоне не появятся признаки дезинфляции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.