Предел текущей понижательной коррекции долгового рынка уже близок - "Финам"

Предел текущей понижательной коррекции долгового рынка видится уже близким, перспективы ценового роста облигаций связаны с ходом дальнейшей нормализации ДКП, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева.

"Для ответа на вопрос - где предел падения рынка, мы решили обратиться к опыту прошлых лет, - пишет эксперт. - Мы решили сопоставить доходность индекса RUABI, отслеживающего наиболее ликвидные российские облигации (ОФЗ, субфедеральные и корпоративные), допущенные к торгам на Московской бирже, с динамикой ключевой ставки Банка России. В качестве периода мы взяли декабрь 2014 года - июнь 2015 года, когда "ключ" снижался с 17,0 до 12,5%".

В среднем за указанный период спред между ключевой ставкой и доходностью индекса RUABI составил 1,54 п.п., сужаясь в моменты понижения ставки. Аналитик обращает внимание, что сейчас спред составляет 1,49 п.п.

"Конечно, динамика ключевой ставки является не единственным фактором, определяющим конъюнктуру на рынке облигаций, - подчеркивает Ковалев. - Фактором давления выступает, например, первичный рынок: в сентябре правительство объявило о намерении увеличить программу заимствований на 2025 год для финансирования дефицита бюджета. По состоянию на текущий момент до конца этого года своих покупателей должны найти ОФЗ на 1,17 трлн рублей по номиналу. Для размещения такого объема Минфин зачастую вынужден прибегать к предоставлению премий в доходности, с последующей их трансляцией на вторичный рынок".

Тем не менее, эксперт отмечает, что, во-первых, и в 2015 году правительство размещало ОФЗ, за первые 6 месяцев года реализовав бумаг на 349 млрд рублей. Во-вторых, именно для того, чтобы не ухудшить серьезно конъюнктуру на рынках инструментов с фиксированной доходностью, Минфин в настоящее время не исключает размещения флоатеров. Это, по мнению Ковалева, может снять часть давления с сегмента бумаг с фиксированной ставкой купона, которые и входят в расчет индекса RUABI.

"Таким образом, если отталкиваться от процентного фактора, то предел текущей понижательной коррекции долгового рынка видится уже близким. Перспективы ценового роста облигаций связаны с ходом дальнейшей нормализации ДКП", - делает вывод стратег "Финама".

