Рубль утром растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с августа

Москва. 14 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник; рубль растет, продолжая обновлять максимальные отметки с августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1385 руб. (-4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,31 коп. ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов на старте сессии юань падал до 11,0985 рублей впервые с 15 августа.

Курс валютной пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Возможны попытки пары закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля за юань в рамках торговой сессии вторника, указывает эксперт.

Текущее укрепление рубля может быть обосновано ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне завершения крупных платежей по внешним долгам, отмечает Зварич. При слабости спроса со стороны импортеров это создает навес предложения и способствует росту национальной валюты.

"Данные факторы могут способствовать сохранению юанем позиций в нижней половине указанного выше диапазона с дальнейшим смещением к его нижней границе. При этом ближе к концу недели китайская валюта может перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Цены на нефть стабильны на торгах во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $62,66 за баррель, что на 1,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,05%, до $58,85 за баррель.

Смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряженности в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в этом месяце. По словам Бессента, в выходные представители Вашингтона и Пекина вели активные переговоры и планируют дальнейшие встречи.

Перспектива улучшения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином традиционно оказывает поддержку нефтяному рынку, поскольку инвесторы связывают с этим ускорение глобального экономического роста и, соответственно, повышение спроса на энергоресурсы.

Во вторник трейдеры ждут ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.