Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

Эмитент раскрыл операционные результаты за 9М25.

"Компания демонстрирует устойчивый рост выручки, составившей в сентябре 3,8 млрд руб. (в августе - 2,6 млрд руб.). При сохранении такого темпа годовой показатель может превысить наш прогноз в 20,6 млрд руб. Мы учитываем это, оставляя в силе рейтинг "покупать", - пишет эксперт. - Тем не менее стоит отметить, что значительная часть выручки приходится на оптовую торговлю драгоценными металлами с невысокой маржинальностью. Поэтому влияние на прибыль будет зависеть от результатов ломбардного бизнеса и направления ресейла, которые мы сможем оценить в рамках анализа финансовых результатов за 2025 год".

