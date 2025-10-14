"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота

"Т-Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова.

Эмитент опубликовал итоги третьего квартала и сентября 2025 года.

"Результаты оказались в рамках наших ожиданий. Развитие международных маршрутов поддерживает показатели, но эффект незначителен из-за малой доли пассажиропотока. Рост пассажиропотока затруднен из-за отсутствия новых самолетов: иностранные поставки прекратились в 2022 году, российские задерживаются. Решение проблемы позволит увеличить рейсы, привлечь пассажиров и снизить затраты на флот, - указывает эксперт в комментарии. - Главным драйвером роста будет поставка самолетов МС-21 в конце 2026 года-начале 2027 года. До этого момента выручка компании, вероятно, будет расти в пределах индексации цен на авиабилеты".

