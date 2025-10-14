Рынок акций: время для аккуратных покупок и поиска долгосрочных идей - "Финам"

На рынке акций наступает время для аккуратных покупок и поиска долгосрочных идей, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Ближайшие уровни по индексу Мосбиржи - 2580-2600 пунктов, где возможен краткосрочный разворот при условии стабилизации внешнего фона, - отмечает эксперт в комментарии. - Если же внешний рынок останется под давлением, индекс может протестировать 2540-2520 пунктов - это нижняя граница технического диапазона".

На взгляд Кабакова, сейчас - время аккуратных покупок и поиска идей "в долгую". Среди устойчивых бумаг аналитик выделяет Сбербанк, "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Транснефть" и "ИКС 5" .

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.