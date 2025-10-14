Рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 11,1-11,35 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 11,1-11,35 рубля за юань в ближайшие дни, при этом он сохраняет потенциал движения в сторону 11,5 рубля за юань считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в целом могут вернуться ближе к $63 за баррель, если МЭА в отчете во вторник значимо не увеличит свои прогнозы по профициту сырья на рынке, говорится в комментарии экспертов.

