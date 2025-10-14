Текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ - ПСБ

Текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI третий торговый день консолидируется в диапазоне 113-114 пунктов, на минимумах с лета текущего года, - указывает эксперт. - Опасения инвесторов по-прежнему связаны с тремя основными факторами: геополитика, ускорение инфляции (по недельным данным) и увеличение программы заимствований Минфина до 3,2 трлн руб. на 4 квартал".

Пока со стороны внешнего фона ситуация, по мнению Грицкевича, выглядит нейтрально, ЦБ указывает на временные факторы ускорения инфляции, которые кардинально не должны изменить политику регулятора, а увеличенная программа заимствований с высокой долей вероятности будет реализована за счет фоатеров. В результате пока текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ.

Аналитик по-прежнему рассчитывает на снижение ключевой ставки 24 октября на 100 б.п., что позволит сформировать на рынке отскок. Однако финальное решение регулятор, вероятно, сформирует после октябрьских данных по инфляционным ожиданиям и оценки фактической инфляции за первую половину текущего месяца.

Эксперт ПСБ рекомендует сохранять позиции в длинных ОФЗ с фиксированной ставкой. Увеличение инвестиций целесообразно реализовывать за счет коротких (до 2 лет) флоатеров, считает Грицкевич. Также, по его мнению, остаются интересными валютные бумаги с ограниченной срочностью (до 2 лет).

