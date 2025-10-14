"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Аэрофлот" в понедельник опубликовал слабые операционные данные за сентябрь: пассажиропоток упал на 5,7% г/г до 5 млн человек, пассажирооборот - на 1,3%. На международных линиях был рост, что указывает на сохраняющийся спрос, а на внутренних рейсах - заметное снижение, отмечает эксперт.

"Мы считаем, что с учетом роста издержек прибыль в 2025 году будет, скорее всего, ниже уровня предыдущего года, - прогнозирует Булгаков. - У нас остается "негативный" взгляд на компанию. Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена. Впрочем, в свете большой геополитической неопределенности она может и резко вырасти. Примеры потенциальных позитивных событий: открытие новых южных аэропортов, возобновление авиасообщения с США. Фактор снятия санкций, на наш взгляд, окажет двойственное влияние на российский авиационный рынок и может иметь разнонаправленный эффект на ставки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.