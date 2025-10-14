Рубль пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Возможны попытки пары закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля за юань в рамках торговой сессии вторника, указывает эксперт.

Текущее укрепление рубля может быть обосновано ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне завершения крупных платежей по внешним долгам, отмечает Зварич. При слабости спроса со стороны импортеров, это создает навес предложения и способствует росту национальной валюты.

"Данные факторы могут способствовать сохранению юанем позиций в нижней половине указанного выше диапазона с дальнейшим смещением к его нижней границе. При этом ближе к концу недели китайская валюта может перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.