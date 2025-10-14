Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Одной из тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил в понедельник вечером портал Axios со ссылкой на источники. "Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk", - передает портал.

В минувшую субботу Axios также сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне ослабления опасений эскалации в отношениях между США и Китаем. Рынок акций США закрылся резким падением в пятницу, негативно отреагировав на заявления президента страны Дональда Трампа о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Позднее Трамп несколько смягчил свою позицию, отметив, что Вашингтон не хочет вредить Пекину. Он также допустил, что может встретиться с председателем КНР в рамках саммита АТЭС в Южной Корее. Ранее он выражал сомнение в целесообразности такой встречи.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, участники рынка продолжают следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как в ЦБ оценивают состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон полагает, что введение пошлин на импорт не станет источником устойчивого повышательного давления на цены. "Я просто не вижу таких условий, особенно на рынке труда, которые могли бы превратить вызванный тарифами рост цен в устойчивую инфляцию", - сказала она, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник.

Полсон назвала разумным решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, принятое на заседании Федрезерва в сентябре. По ее словам, с учетом того, что политика ЦБ остается умеренно ограничительной, есть смысл продолжать смягчение в соответствии с экономическими прогнозами его руководителей, предполагающими снижение ставки на 50 базисных пунктов до конца года.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают корпоративные и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,2%. Ранее в ходе сессии оба индикатора росли на сигналах улучшения отношений Пекина и Вашингтона. Японский Nikkei 225 упал на 2,9%. Биржи Японии возобновили работу после отмечавшегося в понедельник государственного праздника. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются на торгах во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,07 за баррель, что на 0,39% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,94%, до $63,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,37%, до $59,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1%, до $59,49 за баррель.

Смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряженности в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу. Перспектива улучшения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином традиционно оказывает поддержку нефтяному рынку, поскольку инвесторы связывают с этим ускорение глобального экономического роста и, соответственно, повышение спроса на энергоресурсы.

Во вторник трейдеры ждут ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,638 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,124 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 октября снизился всего на 0,02% и составил 116,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 октября) прибавил 0,08%, поднявшись до 1159,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,84%), "Почта России БО-002P-03" (+0,59%) и "РЖД-001P-04R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,55%), "СТМ-001Р-02" (-0,51%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения флоатера ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) зафиксирован на уровне 20 млрд рублей. Изначально он заявлялся как "не менее 10 млрд рублей". МТС провела сбор заявок на облигации серии 002P-13 13 октября. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке по итогам букбилдинга был установлен на отметке 165 базисных пунктов (первоначальный ориентир составлял не более 200 базисных пунктов). Техразмещение запланировано на 16 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Для физлиц требуется прохождение теста.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) 14 октября проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-18R объемом не менее 15 млрд рублей. Это 7-летний флоатер с амортизацией погашения номинала и ежемесячным купоном. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не более 145 базисных пунктов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

Авто финанс банк в третьей декаде октября проведет сбор заявок на облигации двух выпусков на общую сумму 10 млрд рублей. Купон по выпуску БО-001P-16 со сроком обращения 840 дней будет фиксированным, ориентир - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на срок 2,5 года + 325 базисных пунктов. Выпуск БО-001P-17 - это трехлетний флоатер, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составляет не более 250 базисных пунктов. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Транш с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.