"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку c потенциалом роста на 16,2%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"На фоне недавних сообщений о начале антимонопольного расследования в Китае котировки акций компании продемонстрировали значительное снижение, - отмечает эксперт. - При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на 2025 год не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. По нашим расчетам, в ближайшие 12 месяцев компания может выплатить акционерам дивиденд в размере $3,6 на акцию, что соответствует довольно высокой для технологического сектора США дивидендной доходности 2,1%".

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.