Шансы на снижение ставки ЦБ РФ до 16% в октябре пока сохраняются - Freedom Finance Global

Шансы на снижение ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания в октябре 2025 года пока сохраняются, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы ожидаем, что совет директоров регулятора 24 октября на фоне пока продолжающегося замедления годовой инфляции может снизить ключевую ставку, но не более чем на 1 процентный пункт (до 16% годовых), однако, если инфляционные ожидания в октябре существенно вырастут, а недельная инфляция также будет показывать стабильный рост, нельзя исключать и паузы в снижении регулятором ключевой ставки", - пишет эксперт в комментарии.

