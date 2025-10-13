.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Сервис для страховщиков по борьбе с мошенниками появится в первой половине 2026 г.
Национальная страховая информационная система (НСИС) планирует запустить сервис для страховщиков по борьбе с мошенничеством в первой половине 2026 г., рассказал "Ведомостям" ее гендиректор Николай Галушин. Система, в частности, должна будет выявлять...
 
В России предлагают установить потолок цен на АЗС
В России предложили установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо президент союза Антон Шапарин направил главе ФАС Максиму...
 
Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону "Об инвестиционном товариществе" (ИТ) и "Основам законодательства РФ о нотариате", сообщили...
 
13 октября 2025 года 19:25

Рубль вечером ускорил рост в паре с юанем, вновь обновил максимальные отметки с начала сентября

Москва. 13 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1795 руб., что на 16,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань падал до 11,167 руб. впервые с 26 августа.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 октября на 33,5 копейки, до 80,8548 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,1 копейки, до 93,9181 руб./EUR1.

"Несмотря на выходные в Китае, оборот торгов по валютной паре CNY/RUB оставался умеренным, а волатильность - существенной. По итогам недели рубль укрепился на 1,31%, достигнув уровня 11,34 за китайский юань. Согласно данным Банка России, в сентябре объем продаж иностранной валюты со стороны экспортеров снизился на 21% по сравнению с августом - до минимального уровня с апреля 2023 года. Данный тренд продолжается с весны этого года на фоне коррекции цен на нефть. Это в долгосрочной перспективе постепенно ослабит поддержку рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Наблюдается навес предложения иностранной валюты, вероятно, связанный с по-прежнему высокими процентными ставками. Несмотря на отмену в середине августа обязательств по возврату валютной выручки, многие экспортеры вынуждены продавать достаточно большой объем таких средств для покрытия рублевых расходов, возросших из-за высокой инфляции. При этом кредитование для таких целей все еще является слишком дорогим. В то же время жесткие денежно-кредитные условия сдерживают восстановление активности потребителей и бизнеса, что ограничивает рост спроса на инвалюту со стороны импортеров. Все это способствует не только стабильности рубля, но и периодическим импульсам его укрепления", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в августе текущего года по сравнению с августом 2024 года снизился на 13,7% с $8,7 млрд.

В январе-августе 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 14,8%, до $75,5 млрд с $88,7 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.

Минэкономразвития и Минфин считают реалистичным прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%. Об этом в понедельник заявили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

Решетников отметил, что годовая инфляция на конец сентября замедлилась до 8% и продолжит снижаться. По его словам, Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ, ожидает постепенную нормализацию ДКП в следующем году.

Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе и роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), сообщил в пятницу Росстат. За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%, недельные цифры демонстрировали рост цен на 0,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Цены на нефть сохраняют рост, достигнутый ранее в ходе торгов, восстанавливая потери, понесенные по итогам сессии в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 0,91%, до $63,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,04%, до $59,5 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за заявлениями, касающимися торговых взаимоотношений США и Китая, а также за новостями с Ближнего Востока, где ХАМАС освободил заложников в рамках договоренностей по урегулированию конфликта с Израилем.

В пятницу цена контрактов на Brent упала на 3,82%, а фьючерсы на WTI подешевели на 4,24%. Негативную реакцию рынка вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможном существенном повышении пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 октября упала на 40 базисных пунктов - до 16,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в понедельник на 2 базисных пункта и составила 16,95% годовых, версии RUONIA на сроки три и шесть месяцев уменьшилась на 4 базисных пункта, до 18,08% и 19,98% годовых соответственно.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


14 октября 2025 года 15:30
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за первые девять месяцев 2025 года. "МГКЛ продолжает уверенно...    читать дальше
14 октября 2025 года 15:00
Дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности - "Финам"
Дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Максима Абрамова. Эксперт обращает внимание на предложение Минэнерго РФ внести поправки в закон "Об акционерных обществах", которые обяжут компании...    читать дальше
14 октября 2025 года 14:42
Пауза в росте добычи нефти может наступить при просадке цены Brent ниже $60/барр. - УК "Первая"
Пауза в росте добычи нефти может наступить при просадке цены Brent ниже $60 за баррель, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев. "Во вторник декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures перешли в резкое падение и торгуются на отметке $61,95 за...    читать дальше
14 октября 2025 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1480 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 1180 рублей, говорится в комментарии...    читать дальше
14 октября 2025 года 14:00
Акции МГКЛ могут вырасти на 5-8% до конца 2025г - Freedom Finance Global
Акции "МГКЛ" ("Мосгорломбард") могут вырасти на 5-8% до конца текущего года, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Холдинг "МГКЛ" сообщил предварительные операционные итоги за январь - сентябрь 2025 года. По оценке компании, выручка за девять месяцев может...    читать дальше
14 октября 2025 года 13:30
Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ может быть сохранена на уровне 17% - УК "Первая"
Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ РФ может быть сохранена на уровне 17% годовых, если в статистике и новостном фоне не появятся признаки дезинфляции, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Натальи Ващелюк. Эксперт обращает внимание на недельную инфляцию в период с 30...    читать дальше
14 октября 2025 года 13:02
Предел текущей понижательной коррекции долгового рынка уже близок - "Финам"
Предел текущей понижательной коррекции долгового рынка видится уже близким, перспективы ценового роста облигаций связаны с ходом дальнейшей нормализации ДКП, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева. "Для ответа на вопрос - где предел падения рынка, мы решили...    читать дальше
14 октября 2025 года 12:34
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МГКЛ
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент раскрыл операционные результаты за 9М25. "Компания демонстрирует устойчивый рост выручки, составившей в сентябре 3,8 млрд руб. (в...    читать дальше
14 октября 2025 года 12:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота
"Т-Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал итоги третьего квартала и сентября 2025 года. "Результаты оказались в рамках наших ожиданий. Развитие международных маршрутов поддерживает...    читать дальше
14 октября 2025 года 11:50
Рынок акций: время для аккуратных покупок и поиска долгосрочных идей - "Финам"
На рынке акций наступает время для аккуратных покупок и поиска долгосрочных идей, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Ближайшие уровни по индексу Мосбиржи - 2580-2600 пунктов, где возможен краткосрочный разворот при условии стабилизации внешнего фона, - отмечает эксперт в...    читать дальше
14 октября 2025 года 11:25
Рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 11,1-11,35 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"
рс пары юань/рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 11,1-11,35 рубля за юань в ближайшие дни, при этом он сохраняет потенциал движения в сторону 11,5 рубля за юань считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в целом могут вернуться ближе к $63 за баррель, если...    читать дальше
14 октября 2025 года 11:06
Текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ - ПСБ
Текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI третий торговый день консолидируется в диапазоне 113-114 пунктов, на минимумах с лета текущего года, - указывает...    читать дальше
14 октября 2025 года 10:46
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Аэрофлот" в понедельник опубликовал слабые операционные данные за сентябрь: пассажиропоток упал на 5,7% г/г до 5...    читать дальше
14 октября 2025 года 10:30
Цены акций российских публичных компаний находятся на привлекательных уровнях - "БКС МИ"
Цены акций российских публичных компаний после значительного снижения находятся на привлекательных уровнях, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Юлия Голдина. "Индекс Мосбиржи торгуется на минимумах года, - пишет эксперт в обзоре. - Негативные факторы, которые давят на рынок, все те же:...    читать дальше
14 октября 2025 года 10:28
Рубль утром растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с августа
Москва. 14 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник; рубль растет, продолжая обновлять максимальные отметки с августа.    читать дальше
