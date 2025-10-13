.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем отыграл утренние потери, развернулся вверх и обновил максимальные отметки с начала сентября
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Сервис для страховщиков по борьбе с мошенниками появится в первой половине 2026 г.
Национальная страховая информационная система (НСИС) планирует запустить сервис для страховщиков по борьбе с мошенничеством в первой половине 2026 г., рассказал "Ведомостям" ее гендиректор Николай Галушин. Система, в частности, должна будет выявлять...
 
В России предлагают установить потолок цен на АЗС
В России предложили установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее письмо президент союза Антон Шапарин направил главе ФАС Максиму...
 
Институт товариществ перестроят в инструмент для инвестирования
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону "Об инвестиционном товариществе" (ИТ) и "Основам законодательства РФ о нотариате", сообщили...
 
13 октября 2025 года 15:30

Рубль днем отыграл утренние потери, развернулся вверх и обновил максимальные отметки с начала сентября

Москва. 13 октября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к падению на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, развернулся вверх после снижения на старте сессии и уверенно растет на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,255 руб., что на 7,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 11,23 руб. впервые со 2 сентября.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 68 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,81 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,24 рубля, до 93,61 руб./EUR1.

Минэкономразвития и Минфин считают реалистичным прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%. Об этом в понедельник заявили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

Решетников отметил, что годовая инфляция на конец сентября замедлилась до 8% и продолжит снижаться. По его словам, Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ, ожидает постепенную нормализацию ДКП в следующем году.

Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе и роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), сообщил в пятницу Росстат. За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%, недельные цифры демонстрировали рост цен на 0,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Возможны попытки преодоления курсом пары "юань-рубль" уровня 11,5 руб./юань в краткосрочной перспективе, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Курс рубля оставался на минувшей неделе на относительно крепких уровнях. Наблюдаемый баланс на рынке может сохраниться в ближайшие недели и будет в том числе поддержан сезонно высокими сборами нефтегазовых доходов бюджета, которые в октябре, по нашим оценкам, должны вырасти не менее чем в 1,5 раза относительно уровней сентября, - прогнозирует эксперт банка. - Кроме того, активность экспортеров на внутреннем валютном рынке будет поддержана завершением периода крупных платежей по внешним долгам, под которые крупные экспортеры накапливали валютную ликвидность в августе-сентябре".

Таким образом, несколько ограниченная экономической ситуацией сезонная активность импортеров, по мнению Попова, может и дальше оставаться сбалансированной ростом предложения валюты на рынке.

Аналитик ПСБ допускает, что вторая половина октября может характеризоваться продолжением бокового движения курсовых котировок в широком диапазоне, и в краткосрочной перспективе ждет колебания курса в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань с попытками ухода выше отметки 11,5 руб./юань.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 81-84 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 93-96 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, в фокусе внимания участников рынка будет активизация прогнозов в отношении октябрьского решения ЦБ по ключевой ставке и недавние заявления российского регулятора о тренде на осторожный подход при проведении денежно-кредитной политики.

"При этом фундаментальным фактором, оказывающим влияние на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс, - считает Тимошенко. - С приближением конца года он аккуратно сдвигается в сторону импортеров при выпадающих экспортных доходах. В любом случае постепенное ослабление национальной валюты уже заложено в текущих ожиданиях рынка. Американский доллар может получить свой импульс для роста от событий внешней политики, где идет активное обсуждение урегулирования ситуации на Ближнем Востоке при активном участии США".

Цены на нефть продолжают уверенно восстанавливаться днем в понедельник после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,31%, до $63,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,44%, до $59,74 за баррель.

В пятницу президент США Дональд Трамп говорил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов и сказал, что не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином.

В воскресенье Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social в воскресенье.

Также он предположил, что может все-таки провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином позже этой осенью. "Я там буду. И полагаю, что, может быть, встреча состоится", - сказал президент журналистам в Белом доме, говоря о саммите АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 октября 2025 года 15:30
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за первые девять месяцев 2025 года. "МГКЛ продолжает уверенно...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 15:00
Дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности - "Финам"
Дивиденды в секторе электроэнергетики являются ключевым фактором привлекательности, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Максима Абрамова. Эксперт обращает внимание на предложение Минэнерго РФ внести поправки в закон "Об акционерных обществах", которые обяжут компании...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 14:42
Пауза в росте добычи нефти может наступить при просадке цены Brent ниже $60/барр. - УК "Первая"
Пауза в росте добычи нефти может наступить при просадке цены Brent ниже $60 за баррель, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев. "Во вторник декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures перешли в резкое падение и торгуются на отметке $61,95 за...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1480 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 1180 рублей, говорится в комментарии...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 14:00
Акции МГКЛ могут вырасти на 5-8% до конца 2025г - Freedom Finance Global
Акции "МГКЛ" ("Мосгорломбард") могут вырасти на 5-8% до конца текущего года, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Холдинг "МГКЛ" сообщил предварительные операционные итоги за январь - сентябрь 2025 года. По оценке компании, выручка за девять месяцев может...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:30
Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ может быть сохранена на уровне 17% - УК "Первая"
Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ РФ может быть сохранена на уровне 17% годовых, если в статистике и новостном фоне не появятся признаки дезинфляции, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Натальи Ващелюк. Эксперт обращает внимание на недельную инфляцию в период с 30...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 13:02
Предел текущей понижательной коррекции долгового рынка уже близок - "Финам"
Предел текущей понижательной коррекции долгового рынка видится уже близким, перспективы ценового роста облигаций связаны с ходом дальнейшей нормализации ДКП, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева. "Для ответа на вопрос - где предел падения рынка, мы решили...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 12:34
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МГКЛ
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент раскрыл операционные результаты за 9М25. "Компания демонстрирует устойчивый рост выручки, составившей в сентябре 3,8 млрд руб. (в...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 12:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота
"Т-Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал итоги третьего квартала и сентября 2025 года. "Результаты оказались в рамках наших ожиданий. Развитие международных маршрутов поддерживает...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 11:50
Рынок акций: время для аккуратных покупок и поиска долгосрочных идей - "Финам"
На рынке акций наступает время для аккуратных покупок и поиска долгосрочных идей, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Ближайшие уровни по индексу Мосбиржи - 2580-2600 пунктов, где возможен краткосрочный разворот при условии стабилизации внешнего фона, - отмечает эксперт в...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 11:25
Рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 11,1-11,35 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"
рс пары юань/рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 11,1-11,35 рубля за юань в ближайшие дни, при этом он сохраняет потенциал движения в сторону 11,5 рубля за юань считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в целом могут вернуться ближе к $63 за баррель, если...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 11:06
Текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ - ПСБ
Текущая конъюнктура способствует стабилизации рынка ОФЗ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI третий торговый день консолидируется в диапазоне 113-114 пунктов, на минимумах с лета текущего года, - указывает...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 10:46
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Аэрофлот" в понедельник опубликовал слабые операционные данные за сентябрь: пассажиропоток упал на 5,7% г/г до 5...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 10:30
Цены акций российских публичных компаний находятся на привлекательных уровнях - "БКС МИ"
Цены акций российских публичных компаний после значительного снижения находятся на привлекательных уровнях, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Юлия Голдина. "Индекс Мосбиржи торгуется на минимумах года, - пишет эксперт в обзоре. - Негативные факторы, которые давят на рынок, все те же:...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 10:28
Рубль утром растет в паре с юанем, продолжает обновлять максимумы с августа
Москва. 14 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник; рубль растет, продолжая обновлять максимальные отметки с августа.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.