Рубль днем отыграл утренние потери, развернулся вверх и обновил максимальные отметки с начала сентября

Москва. 13 октября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к падению на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, развернулся вверх после снижения на старте сессии и уверенно растет на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,255 руб., что на 7,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 11,23 руб. впервые со 2 сентября.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 68 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,81 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,24 рубля, до 93,61 руб./EUR1.

Минэкономразвития и Минфин считают реалистичным прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%. Об этом в понедельник заявили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

Решетников отметил, что годовая инфляция на конец сентября замедлилась до 8% и продолжит снижаться. По его словам, Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ, ожидает постепенную нормализацию ДКП в следующем году.

Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе и роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), сообщил в пятницу Росстат. За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%, недельные цифры демонстрировали рост цен на 0,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Возможны попытки преодоления курсом пары "юань-рубль" уровня 11,5 руб./юань в краткосрочной перспективе, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Курс рубля оставался на минувшей неделе на относительно крепких уровнях. Наблюдаемый баланс на рынке может сохраниться в ближайшие недели и будет в том числе поддержан сезонно высокими сборами нефтегазовых доходов бюджета, которые в октябре, по нашим оценкам, должны вырасти не менее чем в 1,5 раза относительно уровней сентября, - прогнозирует эксперт банка. - Кроме того, активность экспортеров на внутреннем валютном рынке будет поддержана завершением периода крупных платежей по внешним долгам, под которые крупные экспортеры накапливали валютную ликвидность в августе-сентябре".

Таким образом, несколько ограниченная экономической ситуацией сезонная активность импортеров, по мнению Попова, может и дальше оставаться сбалансированной ростом предложения валюты на рынке.

Аналитик ПСБ допускает, что вторая половина октября может характеризоваться продолжением бокового движения курсовых котировок в широком диапазоне, и в краткосрочной перспективе ждет колебания курса в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань с попытками ухода выше отметки 11,5 руб./юань.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 81-84 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 93-96 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, в фокусе внимания участников рынка будет активизация прогнозов в отношении октябрьского решения ЦБ по ключевой ставке и недавние заявления российского регулятора о тренде на осторожный подход при проведении денежно-кредитной политики.

"При этом фундаментальным фактором, оказывающим влияние на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс, - считает Тимошенко. - С приближением конца года он аккуратно сдвигается в сторону импортеров при выпадающих экспортных доходах. В любом случае постепенное ослабление национальной валюты уже заложено в текущих ожиданиях рынка. Американский доллар может получить свой импульс для роста от событий внешней политики, где идет активное обсуждение урегулирования ситуации на Ближнем Востоке при активном участии США".

Цены на нефть продолжают уверенно восстанавливаться днем в понедельник после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,31%, до $63,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,44%, до $59,74 за баррель.

В пятницу президент США Дональд Трамп говорил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов и сказал, что не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином.

В воскресенье Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social в воскресенье.

Также он предположил, что может все-таки провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином позже этой осенью. "Я там буду. И полагаю, что, может быть, встреча состоится", - сказал президент журналистам в Белом доме, говоря о саммите АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.