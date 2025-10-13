"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг ПАО "Акрон" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Эмитент представил сильные операционные результаты за третий квартал 2025 года. Компания продолжает наращивать выпуск товарной продукции в рамках производственного плана на текущий год, отмечает эксперт.

"В то же время мы отмечаем, что с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2025П 8,0х "Акрон" остается одной из самых дорогих российских компаний сектора металлов, добычи и химической промышленности. Наша рекомендация для бумаг - "продавать" с целевой ценой 14165 руб." - пишет Данилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.