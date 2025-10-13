.
13 октября 2025 года 15:46
Райффайзенбанк сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 15% к концу 2025г
Райффайзенбанк сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 15% годовых к концу текущего года, сообщается в комментарии аналитиков. "На наш взгляд, несмотря на временные трудности, имеются все шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Э. Набиуллина отмечала, что повышение в основном происходит в волатильных компонентах инфляции, тогда как устойчивые компоненты растут даже чуть медленнее, чем летом. Пространство для смягчения политики остается, - отмечают эксперты. - Также глава комитета ГД по финрынкам А. Аксаков в понедельник отметил, что в октябре ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 1 п.п. Наш прогноз остается неизменным: мы ожидаем, что к концу 2025 года инфляция снизится до 6,5%, что позволит регулятору понизить ключевую ставку до 15%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
