Цена акций Татнефти может уйти к минимуму 2024г после дивотсечки - "Велес Капитал"

Котировки акций "Татнефти" могут направиться к минимуму 2024 года после дивидендной отсечки, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги эмитента в понедельник последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 руб. на оба типа бумаг с текущей доходностью 2,5%, отмечает эксперт.

"На данный момент известно, что "Татнефть" за 1П25 заработала 54,21 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 151,4 млрд руб. годом ранее, что уже сказалось на сокращении дивидендных выплат по сравнению с предыдущими годами. Компания при этом, как правило, платит дивиденды также по итогам третьего квартала и всего года, обращает внимание Кожухова.

"С технической точки зрения обыкновенные акции "Татнефти" в августе немногим не дотянули до пика текущего года в 769,8 руб. и вместе со всем российским фондовым рынком вернулись к нисходящему движению, в рамках которого в октябре обновили годовой минимум 568,2 руб., после чего попытались подняться выше. В целом индикаторы дневного и недельного графиков предупреждают о сохранении первенства продавцов в бумагах и рисках тестирования 568,2 руб. после дивидендной отсечки с последующим возможным движением к самому низкому значению 2024 года на отметке 498,1 руб." - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Медвежий" сценарий, по мнению Кожуховой, вероятно, реализуется при сохранении негатива на российском фондовом рынке в целом, низких ценах на нефть и усилении санкционного давления Запада на энергетический сектор РФ.

Потенциальные дивиденды "Татнефти" за 3К25 при этом могут лишь в некоторой степени стабилизировать котировки, отмечает аналитик "Велес Капитала".

Ближайшее важное сопротивление для цен расположено у 651 руб.: положение выше увеличит шансы на движение к августовскому пику 746 руб. и, скорее всего, будет сопровождаться улучшением настроений на рынке РФ и геополитической обстановки, полагает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.