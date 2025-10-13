"Финам" открыл торговую идею: продавать акции НЛМК с целью 90,66 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 90,66 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,75%, стоп-приказ: 110,34 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что фундаментальные показатели компании демонстрируют значительное ухудшение: выручка сократилась на 15,3% из-за падения цен и снижения спроса, операционная прибыль рухнула на 59%, а EBITDA снизилась на 46%. Основные проблемы - сокращение производства на 5% и снижение цен на сталь на 14%. Слабый денежный поток и рост оборотного капитала ограничивают финансовую гибкость.

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, последовательно формируя более низкие минимумы, - указывают в "Финаме". - Произошел пробой ключевого уровня поддержки нисходящего канала, что усиливает медвежий сценарий. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,34 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59".

"НЛМК" - одна из крупнейших российских сталелитейных компаний с вертикально интегрированной структурой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.