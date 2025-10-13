Акции НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа и ТМК будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и "ТМК" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.

"Акции "НОВАТЭКа" снова начали развивать отскок от сильнейшего уровня поддержки в районе 1000 руб., который уже не раз подтверждал свою эффективность, - отмечсет эксперт. - Даже с учетом накопившегося негатива на широком рынке преодолеть поддержку без отскока практически невозможно. Его уже можно наблюдать, хоть и слабыми темпами. В базовом сценарии ожидаем, что акции продолжат отскок от этого уровня и к концу недели будут торговаться в диапазоне 1079-1096 руб. за бумагу".

В свою очередь, акции "ЛУКОЙЛа" еще две недели назад начали отскок от поддержки в районе 5900 руб. Эксперт подчеркивает, что развить его без препятствий не удалось, учитывая рост волатильности рынка на прошлой неделе. Сейчас, на взгляд Буянова, есть шанс снова открыть позиции в расчете на кратковременный рост после скачка волатильности. Он полагает, что к концу недели акции "ЛУКОЙЛа" смогут развить рост до 6160-6250 руб.

"Акции "ТМК" двигаются в слабом, но восходящем тренде с лета этого года, - констатирует стратег БКС. - Сейчас бумаги скорректировались до локальной поддержки этого тренда. Кроме того, акции держаться лучше рынка больше квартала. Это добавляет уверенности в краткосрочном периоде, а локальная перепроданность на стохастическом осцилляторе дает дополнительный сигнал на покупку. Мы ожидаем развития отскока в ближайшее время и полагаем, что к концу недели акции "ТМК" будут торговаться в коридоре 116,5-118 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.