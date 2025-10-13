Акции НоваБев по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" остаются привлекательными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "Винлаб" и устойчивым позициям компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российская алкогольная компания "НоваБев" на минувшей неделе раскрыла операционные результаты за девять месяцев 2025 года: общие отгрузки составили 10,5 млн декалитров, что на 3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В конце третьего квартала негативный тренд был изменен: в сентябре был достигнут результат +2% г/г. Выручка сегмента розничной торговли "Винлаб" за девять месяцев текущего года увеличилась на 8,7% г/г. Компания продолжила открывать новые магазины: их количество возросло до 2163 на конец сентября, всего с начала года открыты 122 торговые точки.

"В отчетном периоде компания столкнулась с масштабной кибератакой, повлиявшей на отгрузки периода, - указывают аналитики сервиса. - В сентябре ситуация нормализовалась, и по общим отгрузкам в последнем месяце квартала был зафиксирован рост на 2% г/г. Считаем, что акции "НоваБев" остаются интересными для долгосрочного инвестора благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "Винлаб" и устойчивым позициям компании на рынке".

