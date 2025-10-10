Фондовые индексы США завершили торги четверга снижением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу, за исключением южнокорейского. Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром, Brent торгуется ниже $65 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе.

Трейдеры оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости, в том числе квартальные отчеты ряда компаний.

"Начинается сезон отчетности, и все заняли выжидательную позицию, гадая, сохранятся ли темпы роста прибылей на тех уровнях, которые мы наблюдали последние два квартала", - отмечает Мэтью Китор, управляющий партнер Keator Group, работающей в сфере wealth management.

"Если добавить к этому неопределенность, связанную с отсутствием свежих статданных из Вашингтона, и с тем, как придется действовать Федрезерву в этих условиях, небольшая коррекция на рынке акций выглядит вполне естественной", - говорит Китор, слова которого приводит Reuters.

Протокол заседания ФРС от 16-17 сентября, обнародованный в среду, показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным дальнейшее снижение базовой процентной ставки в этом году. Однако несколько участников заседания не видели необходимости в уменьшении ставки даже в сентябре.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 28-29 октября. Регулятору, возможно, придется действовать вслепую на предстоящем заседании, поскольку важная статистика не публикуется из-за шатдауна.

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр в четверг заявил о необходимости сохранения осторожного подхода к снижению ставки, отметив вероятность формирования устойчивого инфляционного давления в США из-за новых пошлин.

"Здравый смысл подсказывает, что в условиях высокой неопределенности следует действовать осторожно", - сказал Барр на мероприятии Экономического клуба Миннесоты. Он добавил, что Федрезерву необходимо собрать дополнительные данные, обновить прогнозы и точнее оценить баланс рисков прежде, чем принимать дальнейшие решения.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в четверг стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (-4,1%), Travelers Cos. (SPB: TRV) (-3%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-2,7%), 3M Co. (SPB: MMM) (-2%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (-1,6%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (-1,6%).

В числе лидеров роста оказались акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+1,8%). Бумаги компании подорожали на сообщении Bloomberg о том, что министерство торговли США выдало экспортные лицензии на поставку чипов Nvidia в ОАЭ на несколько миллиардов долларов в рамках двустороннего соглашения о развитии партнерства в сфере искусственного интеллекта.

Уверенный подъем также показали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2%), Merck & Co. (SPB: MRK) (+1,3%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+1,1%).

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. поднялась на 4,2% по итогам торгов. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в третьем финквартале на 11%, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка. Квартальная выручка PepsiCo также превзошла прогноз.

Капитализация Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. увеличилась на 3,1%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте продаж за пять недель до 5 октября включительно на 8%, до $26,58 млрд. Сопоставимые продажи за этот период увеличились на 5,7%.

Цена бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) подскочила на 4,3%. Авиакомпания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 11%, а ее выручка обновила рекордный максимум для этого периода.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 0,7%. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США инициировало расследование, затрагивающее 2,88 млн автомобилей компании, использующих ее систему Full Self-Driving, в связи с более чем 50 сообщениями о нарушениях правил дорожного движения и авариях.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 0,52% - до 46358,42 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,28% - до 6735,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,08%, составив 23024,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок, который возобновил работу после длительных выходных.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшилось на 1%.

Цены производителей в Японии в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Банка Японии. Аналитики в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 0,1%, второй - 2,5%. В августе цены снизились на 0,2% за месяц и поднялись также на 2,7% в годовом сравнении.

Лидерами снижения выступают акции производителя стальной продукции Japan Steel Works и машиностроительной IHI Corp., подешевевшие на 5,9% и 5% соответственно. Существенно опустилась стоимость бумаг производителей оптики Konica Minolta и Nikon - на 4,8%, производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining - на 4,3%, химической Sumitomo Chemical - на 5%.

Котировки акций Seven & I Holdings упали на 3,9%. Ритейлер в первом финансовом полугодии (март-август) увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, однако ухудшил прогноз выручки на весь фингод.

В то же время цена бумаг Fast Retailing подскочила на 6,7% и демонстрирует наиболее значительный подъем среди компонентов Nikkei 225. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии по итогам 2025 фингода (завершился в августе) повысил чистую прибыль на 16,4%, что превзошло средний прогноз аналитиков.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее сильно упали котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,7% и 5,4% соответственно.

Цена бумаг производителя цветных металлов Zijin Mining Group опустилась на 4,6%, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4% и 1,7% соответственно, оператора казино Sands China - на 3,6%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,3%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 3%.

Лидерами подъема стоимости выступают акции девелопера Hang Lung Properties (+3,3%), страховщика China Life Insurance (+2,5%), пивоваренной компании China Resources Beer (+2,1%), телекоммуникационной China Telecom (+2%) и производителя игрушек Pop Mart International Group (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК вырос на 1,3% после семидневных праздников.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 5,5%, чипмейкеров SK Hynix и Hanmi Semiconductor - на 5,8% и 14,8% соответственно.

Между тем стоимость бумаг автомобильной Hyundai Motor опустилась на 1,6%, сталелитейной Posco - на 4,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 9,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2%.

Бумаги других представителей отрасли также подешевели, в том числе Genesis Minerals (-6,1%), Capricorn Metals (-5,4%), Perseus Mining (-5%), Vault Minerals (-4,9%), Liontown Resources (-4,3%), Bellevue Gold (-4,1%).

Цена акций нефтяных компаний Santos и Woodside Energy опустилась на 0,5% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск опускается на $0,29 (0,44%), до $64,93 за баррель. В четверг контракт подешевел на $1,03 (1,6%), до $65,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,23 (0,37%), до $61,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,04 (1,7%), до $61,51 за баррель.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Сделка о прекращении огня в Газе является важным шагом для прекращения двухлетней войны, которая повысила риски перебоев поставок нефти из региона, отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. "Теперь внимание рынка вернулось к надвигающемуся излишку предложения по мере того, как ОПЕК продолжает снимать ограничения на поставки", - добавил он.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.