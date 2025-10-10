.
.
.
Мнения аналитиков
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения
Минцифры РФ планирует до конца года запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна...
 
УК хотят загрузить сбором средств за капремонт
В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении...
 
Модернизации самозанятости не будет
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин...
 
10 октября 2025 года 09:11

Нефть умеренно дешевеет

Фондовые индексы США завершили торги четверга снижением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу, за исключением южнокорейского. Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром, Brent торгуется ниже $65 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе.

Трейдеры оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости, в том числе квартальные отчеты ряда компаний.

"Начинается сезон отчетности, и все заняли выжидательную позицию, гадая, сохранятся ли темпы роста прибылей на тех уровнях, которые мы наблюдали последние два квартала", - отмечает Мэтью Китор, управляющий партнер Keator Group, работающей в сфере wealth management.

"Если добавить к этому неопределенность, связанную с отсутствием свежих статданных из Вашингтона, и с тем, как придется действовать Федрезерву в этих условиях, небольшая коррекция на рынке акций выглядит вполне естественной", - говорит Китор, слова которого приводит Reuters.

Протокол заседания ФРС от 16-17 сентября, обнародованный в среду, показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным дальнейшее снижение базовой процентной ставки в этом году. Однако несколько участников заседания не видели необходимости в уменьшении ставки даже в сентябре.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 28-29 октября. Регулятору, возможно, придется действовать вслепую на предстоящем заседании, поскольку важная статистика не публикуется из-за шатдауна.

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр в четверг заявил о необходимости сохранения осторожного подхода к снижению ставки, отметив вероятность формирования устойчивого инфляционного давления в США из-за новых пошлин.

"Здравый смысл подсказывает, что в условиях высокой неопределенности следует действовать осторожно", - сказал Барр на мероприятии Экономического клуба Миннесоты. Он добавил, что Федрезерву необходимо собрать дополнительные данные, обновить прогнозы и точнее оценить баланс рисков прежде, чем принимать дальнейшие решения.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в четверг стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (-4,1%), Travelers Cos. (SPB: TRV) (-3%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-2,7%), 3M Co. (SPB: MMM) (-2%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (-1,6%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (-1,6%).

В числе лидеров роста оказались акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+1,8%). Бумаги компании подорожали на сообщении Bloomberg о том, что министерство торговли США выдало экспортные лицензии на поставку чипов Nvidia в ОАЭ на несколько миллиардов долларов в рамках двустороннего соглашения о развитии партнерства в сфере искусственного интеллекта.

Уверенный подъем также показали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2%), Merck & Co. (SPB: MRK) (+1,3%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+1,1%).

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. поднялась на 4,2% по итогам торгов. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в третьем финквартале на 11%, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка. Квартальная выручка PepsiCo также превзошла прогноз.

Капитализация Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. увеличилась на 3,1%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте продаж за пять недель до 5 октября включительно на 8%, до $26,58 млрд. Сопоставимые продажи за этот период увеличились на 5,7%.

Цена бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) подскочила на 4,3%. Авиакомпания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 11%, а ее выручка обновила рекордный максимум для этого периода.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 0,7%. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США инициировало расследование, затрагивающее 2,88 млн автомобилей компании, использующих ее систему Full Self-Driving, в связи с более чем 50 сообщениями о нарушениях правил дорожного движения и авариях.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 0,52% - до 46358,42 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,28% - до 6735,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,08%, составив 23024,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок, который возобновил работу после длительных выходных.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшилось на 1%.

Цены производителей в Японии в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Банка Японии. Аналитики в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 0,1%, второй - 2,5%. В августе цены снизились на 0,2% за месяц и поднялись также на 2,7% в годовом сравнении.

Лидерами снижения выступают акции производителя стальной продукции Japan Steel Works и машиностроительной IHI Corp., подешевевшие на 5,9% и 5% соответственно. Существенно опустилась стоимость бумаг производителей оптики Konica Minolta и Nikon - на 4,8%, производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining - на 4,3%, химической Sumitomo Chemical - на 5%.

Котировки акций Seven & I Holdings упали на 3,9%. Ритейлер в первом финансовом полугодии (март-август) увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, однако ухудшил прогноз выручки на весь фингод.

В то же время цена бумаг Fast Retailing подскочила на 6,7% и демонстрирует наиболее значительный подъем среди компонентов Nikkei 225. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии по итогам 2025 фингода (завершился в августе) повысил чистую прибыль на 16,4%, что превзошло средний прогноз аналитиков.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее сильно упали котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,7% и 5,4% соответственно.

Цена бумаг производителя цветных металлов Zijin Mining Group опустилась на 4,6%, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4% и 1,7% соответственно, оператора казино Sands China - на 3,6%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,3%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 3%.

Лидерами подъема стоимости выступают акции девелопера Hang Lung Properties (+3,3%), страховщика China Life Insurance (+2,5%), пивоваренной компании China Resources Beer (+2,1%), телекоммуникационной China Telecom (+2%) и производителя игрушек Pop Mart International Group (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК вырос на 1,3% после семидневных праздников.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 5,5%, чипмейкеров SK Hynix и Hanmi Semiconductor - на 5,8% и 14,8% соответственно.

Между тем стоимость бумаг автомобильной Hyundai Motor опустилась на 1,6%, сталелитейной Posco - на 4,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 9,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2%.

Бумаги других представителей отрасли также подешевели, в том числе Genesis Minerals (-6,1%), Capricorn Metals (-5,4%), Perseus Mining (-5%), Vault Minerals (-4,9%), Liontown Resources (-4,3%), Bellevue Gold (-4,1%).

Цена акций нефтяных компаний Santos и Woodside Energy опустилась на 0,5% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск опускается на $0,29 (0,44%), до $64,93 за баррель. В четверг контракт подешевел на $1,03 (1,6%), до $65,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,23 (0,37%), до $61,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,04 (1,7%), до $61,51 за баррель.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Сделка о прекращении огня в Газе является важным шагом для прекращения двухлетней войны, которая повысила риски перебоев поставок нефти из региона, отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. "Теперь внимание рынка вернулось к надвигающемуся излишку предложения по мере того, как ОПЕК продолжает снимать ограничения на поставки", - добавил он.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций МТС до 289 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% - наиболее вероятный сценарий до конца года - Альфа-банк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 16:13
Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI"
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций Озон Фармацевтики составляет 16,8% с текущих уровней - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 15:20
Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.    читать дальше
.
10 октября 2025 года 15:11
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 14:38
S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 426,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 13:28
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 15-16% к концу 2025г пока сохраняется - "Астра Управление активами"
Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15-16% годовых к концу 2025 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой "Многие экономисты и рынок уже заложились на сохранение уровня ключевой ставки в 17% годовых до конца...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 12:47
"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Саенко. "Рост котировок бумаг эмитента с момента последнего обновления превысил 15%...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 12:24
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Башнефти
"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1428 рублей и 989 рублей за штуку на горизонте года соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Оба вида бумаг эмитента в последний год выглядели слабее...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 11:54
"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Marvell Technology Inc. с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется....    читать дальше
.
10 октября 2025 года 11:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Распадской до 202,87 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Распадская" с 240,36 рубля до 202,87 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением - с начала 2025 года они потеряли в цене 34%, однако...    читать дальше
.
10 октября 2025 года 11:06
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, бумаги остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за сентябрь 2025 года и девять месяцев 2025 года по РСБУ, отмечают...    читать дальше
.
