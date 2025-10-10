.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минцифры РФ планирует в 2025г запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения
Минцифры РФ планирует до конца года запустить на Госуслугах электронные пенсионные удостоверения, которые можно будет предъявлять взамен бумажных, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна...
 
УК хотят загрузить сбором средств за капремонт
В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении...
 
Модернизации самозанятости не будет
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись, пишут "Ведомости". СФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин...
 
10 октября 2025 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине. "Мы добьемся этого. Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал Трамп журналистам в четверг на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Также Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России. "Да, может быть, я это сделаю", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Вашингтон принимать такие меры. При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции был бы готов рассматривать.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг в минусе. Трейдеры оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости, в том числе квартальные отчеты ряда компаний. Протокол заседания ФРС от 16-17 сентября, обнародованный в среду, показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным дальнейшее снижение базовой процентной ставки в этом году. Однако несколько участников заседания не видели необходимости в уменьшении ставки даже в сентябре.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 28-29 октября. Регулятору, возможно, придется действовать вслепую на предстоящем заседании, поскольку важная статистика не публикуется из-за шатдауна.

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр в четверг заявил о необходимости сохранения осторожного подхода к снижению ставки, отметив вероятность формирования устойчивого инфляционного давления в США из-за новых пошлин. "Здравый смысл подсказывает, что в условиях высокой неопределенности следует действовать осторожно", - сказал Барр на мероприятии Экономического клуба Миннесоты. Он добавил, что Федрезерву необходимо собрать дополнительные данные, обновить прогнозы и точнее оценить баланс рисков прежде, чем принимать дальнейшие решения.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок, который возобновил работу после длительных выходных. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшилось на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК вырос на 1,3% после семидневных праздников.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,26%, до $65,05 за баррель. В четверг контракт подешевел на 1,6%, до $65,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,2%, до $61,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 1,7%, до $61,51 за баррель.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,864 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,17 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 октября снизился на 0,15% и составил 116,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 1156,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,83%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,72%), "РЖД-001P-20R" (-0,52%) и "РЖД-001P-03R" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Автодор-003Р-02" (+0,27%), "РЖД-001P-04R" (+0,21%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Мегафон" (MOEX: MFON) завершил размещение выпуска облигаций серии БО-002P-10 объемом 30 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред 115 базисных пунктов. Срок обращения облигаций - 2 года и 1 месяц. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) зафиксировало объемы двух выпусков облигаций со сроком обращения 2,5 года: серии 003Р-01 на уровне 4,77 млрд рублей, серии 003Р-02 - на уровне 3,93 млрд рублей. Компания также установила финальные ориентиры ежемесячных купонов бондов. Финальный ориентир ставки купона бондов 003Р-01 установлен на уровне 17,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,62% годовых. По выпуску 003Р-02 будут выплачиваться переменные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда - 290 базисных пунктов. Компания 9 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

ООО "Элемент лизинг" 14 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-10. Предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2% годовых. Объем выпуска не раскрывается.

ООО "МСП Факторинг" 21 октября c 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не более 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций МТС до 289 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% - наиболее вероятный сценарий до конца года - Альфа-банк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало...    читать дальше
10 октября 2025 года 16:13
Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI"
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает...    читать дальше
10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций Озон Фармацевтики составляет 16,8% с текущих уровней - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает...    читать дальше
10 октября 2025 года 15:20
Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.    читать дальше
10 октября 2025 года 15:11
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии...    читать дальше
10 октября 2025 года 14:38
S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с...    читать дальше
10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 426,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует...    читать дальше
10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к...    читать дальше
10 октября 2025 года 13:28
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 15-16% к концу 2025г пока сохраняется - "Астра Управление активами"
Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15-16% годовых к концу 2025 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой "Многие экономисты и рынок уже заложились на сохранение уровня ключевой ставки в 17% годовых до конца...    читать дальше
10 октября 2025 года 12:47
"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Саенко. "Рост котировок бумаг эмитента с момента последнего обновления превысил 15%...    читать дальше
10 октября 2025 года 12:24
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Башнефти
"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1428 рублей и 989 рублей за штуку на горизонте года соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Оба вида бумаг эмитента в последний год выглядели слабее...    читать дальше
10 октября 2025 года 11:54
"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Marvell Technology Inc. с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется....    читать дальше
10 октября 2025 года 11:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Распадской до 202,87 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Распадская" с 240,36 рубля до 202,87 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением - с начала 2025 года они потеряли в цене 34%, однако...    читать дальше
10 октября 2025 года 11:06
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, бумаги остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за сентябрь 2025 года и девять месяцев 2025 года по РСБУ, отмечают...    читать дальше
