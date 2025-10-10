Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине. "Мы добьемся этого. Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал Трамп журналистам в четверг на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Также Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России. "Да, может быть, я это сделаю", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Вашингтон принимать такие меры. При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции был бы готов рассматривать.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг в минусе. Трейдеры оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости, в том числе квартальные отчеты ряда компаний. Протокол заседания ФРС от 16-17 сентября, обнародованный в среду, показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным дальнейшее снижение базовой процентной ставки в этом году. Однако несколько участников заседания не видели необходимости в уменьшении ставки даже в сентябре.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 28-29 октября. Регулятору, возможно, придется действовать вслепую на предстоящем заседании, поскольку важная статистика не публикуется из-за шатдауна.

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр в четверг заявил о необходимости сохранения осторожного подхода к снижению ставки, отметив вероятность формирования устойчивого инфляционного давления в США из-за новых пошлин. "Здравый смысл подсказывает, что в условиях высокой неопределенности следует действовать осторожно", - сказал Барр на мероприятии Экономического клуба Миннесоты. Он добавил, что Федрезерву необходимо собрать дополнительные данные, обновить прогнозы и точнее оценить баланс рисков прежде, чем принимать дальнейшие решения.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок, который возобновил работу после длительных выходных. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшилось на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК вырос на 1,3% после семидневных праздников.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,26%, до $65,05 за баррель. В четверг контракт подешевел на 1,6%, до $65,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,2%, до $61,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 1,7%, до $61,51 за баррель.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,864 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,17 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 октября снизился на 0,15% и составил 116,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 1156,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,83%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,72%), "РЖД-001P-20R" (-0,52%) и "РЖД-001P-03R" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Автодор-003Р-02" (+0,27%), "РЖД-001P-04R" (+0,21%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Мегафон" (MOEX: MFON) завершил размещение выпуска облигаций серии БО-002P-10 объемом 30 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред 115 базисных пунктов. Срок обращения облигаций - 2 года и 1 месяц. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) зафиксировало объемы двух выпусков облигаций со сроком обращения 2,5 года: серии 003Р-01 на уровне 4,77 млрд рублей, серии 003Р-02 - на уровне 3,93 млрд рублей. Компания также установила финальные ориентиры ежемесячных купонов бондов. Финальный ориентир ставки купона бондов 003Р-01 установлен на уровне 17,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,62% годовых. По выпуску 003Р-02 будут выплачиваться переменные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда - 290 базисных пунктов. Компания 9 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

ООО "Элемент лизинг" 14 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-10. Предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2% годовых. Объем выпуска не раскрывается.

ООО "МСП Факторинг" 21 октября c 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не более 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.