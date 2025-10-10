Рубль, вероятно, покажет ослабление к юаню в пятницу - ПСБ

Рубль, вероятно, будет слабеть по отношению к юаню на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Восстановление юаня вызвано постепенной активизацией спроса со стороны импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае, отмечает эксперт.

"Данный фактор в пятницу продолжит способствовать подъему китайской валюты и ее смещению в сторону отметки 11,5 руб. за юань, выступающей ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на следующей неделе юань, скорее всего, продолжит восстановительную динамику, что позволит ему вернуться в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, остается актуальным для китайской валюты с точки зрения факторов спроса и предложения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.