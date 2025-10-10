Прогнозная цена акций Сбербанка - 402 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года составляет 402 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за сентябрь 2025 года по РСБУ.

Данные по кредитам Сбербанка дают представление о том, как денежно-кредитная политика влияет на кредитование, отмечают эксперты в комментарии.

Уже в августе корпоративное кредитование показывало рост на 2% м/м, а в сентябре рост составил 3,2% м/м. И хотя этот рост во многом сезонный, он высокий и может стать еще одним аргументом ЦБ РФ для паузы в снижении ключевой ставки, полагают аналитики.

"Отчетность выглядит сильной и создает потенциал для хороших результатов по МСФО, которые будут опубликованы 28 октября. Наш прогноз цены акций на двенадцать месяцев - 402 рубля", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.