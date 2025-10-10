.
.
INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
10 октября 2025 года 09:36
Прогнозная цена акций Сбербанка - 402 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года составляет 402 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за сентябрь 2025 года по РСБУ. Данные по кредитам Сбербанка дают представление о том, как денежно-кредитная политика влияет на кредитование, отмечают эксперты в комментарии. Уже в августе корпоративное кредитование показывало рост на 2% м/м, а в сентябре рост составил 3,2% м/м. И хотя этот рост во многом сезонный, он высокий и может стать еще одним аргументом ЦБ РФ для паузы в снижении ключевой ставки, полагают аналитики. "Отчетность выглядит сильной и создает потенциал для хороших результатов по МСФО, которые будут опубликованы 28 октября. Наш прогноз цены акций на двенадцать месяцев - 402 рубля", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:13
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:20
Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. читать дальше
.10 октября 2025 года 15:11
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует... читать дальше
.10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к... читать дальше
.10 октября 2025 года 13:28
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 15-16% к концу 2025г пока сохраняется - "Астра Управление активами"
Вероятность снижения ключевой ставки Банка России до 15-16% годовых к концу 2025 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой "Многие экономисты и рынок уже заложились на сохранение уровня ключевой ставки в 17% годовых до конца... читать дальше
.10 октября 2025 года 12:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Саенко. "Рост котировок бумаг эмитента с момента последнего обновления превысил 15%... читать дальше
.10 октября 2025 года 12:24
"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1428 рублей и 989 рублей за штуку на горизонте года соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Оба вида бумаг эмитента в последний год выглядели слабее... читать дальше
.10 октября 2025 года 11:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Marvell Technology Inc. с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется.... читать дальше
.10 октября 2025 года 11:31
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Распадская" с 240,36 рубля до 202,87 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением - с начала 2025 года они потеряли в цене 34%, однако... читать дальше
.10 октября 2025 года 11:06
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, бумаги остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за сентябрь 2025 года и девять месяцев 2025 года по РСБУ, отмечают... читать дальше
.