Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда США за август;

- предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь;

- индекс потребительских цен РФ за сентябрь;

- акции ПАО "Полюс" и "Газпром нефти" последний день торгуются с дивидендами за 1П25.

